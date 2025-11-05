Se confirmó la fecha para la “Batalla de los sexos entre Kyrgios y Sabalenka”: las curiosas reglas

La “Batalla de los sexos”, la exhibición tenística que enfrentará a la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, con el australiano y ex finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre.

El encuentro, que será en Dubai, contaría con un par de reglas peculiares, con el objetivo de igualar las condiciones.

Por un lado, los jugadores solo dispondrían de un saque, lo que afectaría gravemente a Kyrgios, que en su plenitud era uno de los mejores sacadores del circuito. Además, el lado de la cancha de Sabalenka será ligeramente más pequeña (9%).

Ambos tenistas llegarán a este encuentro con presentes totalmente opuestos, ya que Sabalenka es la gran dominadora del circuito WTA, donde ocupa la primera posición del ranking. Este año, la bielorrusa ganó cuatro títulos, entre los cuales se destacan el US Open y los WTA 1000 de Miami y Madrid.

Kyrgios, por su parte, parece estar cada vez más cerca del retiro a sus 30 años. El australiano, que sorprendió al mundo al alcanzar la final de Wimbledon en 2022, sufrió graves lesiones de rodilla y muñeca, que le impidieron enlazar varios partidos seguidos en los últimos años. En el 2025 solo disputó cinco partidos y el último fue a fines de marzo, en el Masters 1000 de Miami.

La primera edición de la “Batalla de los sexos” se dio en mayo de 1973, cuando el ex número 1 del mundo Bobby Riggs le ganó con 55 años cómodamente a la australiana Margaret Court, quien lideraba el circuito femenino en aquel entonces.

Sin embargo, solo cuatro meses después la estadounidense Billie Jean King hizo historia al ganarle en tres sets en un histórico encuentro que fue visto por 50 millones de personas en Estados Unidos y otras 90 millones alrededor del mundo.