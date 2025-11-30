Milei busca reservas por la cuenta capital: ¿puede la Argentina imitar a Australia y Brasil?

La estrategia del gobierno de Javier Milei para acumular reservas sin afectar el proceso de desinflación pasa por recurrir a la cuenta capital y asimilarse a modelos aplicados en Australia o en Brasil.

Los economistas de la consultora Eco Go, Marina Dal Pog­getto y Sebas­tián Menes­caldi, plantearon reparos sobre el plan gubernamental advirtiendo por la volatilidad del capital en el plano internacional, en una columna de opinión compartida en el diario Clarín.

En el análisis, alertaron que "los dóla­res de la cuenta corriente y los de la cuenta capi­tal son igua­les. Pero la his­to­ria nos con­dena", señalando que la estrategia oficial se busca aplicar en un país "sin reser­vas que lleva años sin remu­ne­rar el aho­rro en tér­mi­nos rea­les y rom­piendo con­tra­tos" sumado a la “polarización extrema” de la política local.

En este contexto, instaron a ser prudentes, especialmente cuando el Tesoro Nacional todavía está gestionando pagos inmediatos (como los cupones de enero) y recurriendo a la regulación para asegurar el programa financiero de pesos, mientras aspira a refinanciar deuda y acceder a crédito en el largo plazo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dal Poggetto y Menescaldi describen que el objetivo del Gobierno es que Argentina empiece a asemejarse a Australia, que arrastra décadas de déficit en cuenta corriente sin crisis de balanza de pagos; o Brasil, que desde 2006 tiene déficit en cuenta corriente, acumuló reservas a través de la cuenta capital y abortó las crisis de pagos.

Sin embargo, los economistas de EcoGo enumeran una serie de diferencias estructurales que hacen "muy difícil" extrapolar la experiencia exitosa de Brasil a la situación actual de Argentina: