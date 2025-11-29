La Armonía-Rosario, una final para ponerse a “Tiro” de quedarse con el Clausura de la B

La Armonía y Rosario definen hoy el playoffs del torneo Clausura de la B liguista, a único partido, en cancha del velezano (cuenta con esa ventaja de localía por haber clasificado mejor) y con público de ambos lados.

El encuentro se pone en marcha a las 17, el árbitro designado es Franco Páez (ayer controló el choque por el Regional entre Liniers y Bella Vista) y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos se ejecutarán lanzamientos desde el punto penal.

El vencedor de este cruce irá a dirimir con Tiro Federal, que se aseguró la final extra por haber sido el mejor de la fase regular de este mismo certamen.

A su vez, el que se quede con la victoria en el duelo entre los “turcos” y La Armonía o Rosario, jugará la final anual frente a Comercial, acreedor del Apertura, por el ascenso al círculo superior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cómo llegan

La Armo y Rosario clasificaron por penales y como visitantes.

La V bajó a Comercial desde los 12 pasos (5 a 3), luego de empatar sin goles en Ingeniero White.

El tricolor puntaltense, en tanto, eliminó al "1" de la clasificatoria, Tiro, también por penales (5 a 3), luego de empatar 1 a 1.

Mañana, la A

También a las 17, Huracán y Liniers animarán mañana la final del playoffs del torneo Clausura de la A. El referí es Juan Vega y se juega en el Bruno Lentini del bulevar.

Si el vencedor es el “Globito” se quedará con el Clausura y disputará la final anual ante Bella Vista, que obtuvo el Apertura.

Si el que se impone es Liniers, volverán a medirse en una final extra en escenario neutral, ya que el Globo se ganó ese privilegio por ser el mejor de la fase regular en este segundo tramo de competencia.

El ganador de ese cruce, chocará ante Bella Vista.



