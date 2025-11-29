Una estrella internacional alemana podría jugar con Messi en el Inter Miami
Timo Werner busca mayor continuidad futbolística fuera de su país.
El centrodelantero alemán Timo Werner podría convertirse en el próximo refuerzo estelar del Inter Miami.
El atacante, que regresó esta temporada al RB Leipzig, evalúa alternativas debido a su escaso rodaje: apenas disputó un partido en la Bundesliga y busca relanzar su carrera con mayor continuidad.
El interés del club estadounidense responde a dos factores que seducen al futbolista: la posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi y la proyección de obtener más minutos dentro del campo de juego. Estos elementos ubican a la franquicia de la Major League Soccer (MLS) como un destino atractivo para el ex Chelsea.
En este contexto, “Turbo Timo” -apodo que debe a su velocidad- observa con atención la opción de sumarse a las “Garzas” de Florida. La falta de participación en Alemania terminó de impulsar su análisis sobre un eventual cambio de liga y de ambiente competitivo.
En Miami lo espera un proyecto en expansión, apuntalado por figuras de renombre y por un plan deportivo que busca consolidarse a nivel continental. Para Werner, la MLS aparece como un escenario adecuado para recuperar confianza y volver a ocupar un rol protagónico.
Si bien las conversaciones se mantienen en una etapa inicial, desde el entorno del jugador reconocen que la propuesta lo entusiasma y que ve con buenos ojos iniciar una nueva etapa en Estados Unidos.
En caso de avanzar las negociaciones, Inter Miami sumaría a otro campeón europeo a su colección de incorporaciones de alto perfil. (NA).