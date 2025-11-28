La Libertad Avanza sumó a otra diputada y se acerca a la primera minoría de la Cámara

El oficialismo sumó a la diputada Verónica Razzini como diputada. La decisión se adoptó este miércoles en las oficinas del presidente de Diputados, Martín Menem, y junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras jurar como senadora de la Nación.

“El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la diputada Anti Bloqueo Verónica Razzini se suma para ser parte del cambio. Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan. ¡Bienvenida al equipo!”, posteó Patricia Bullrich.

Razzini se mostró conforme y justificó este paso político. “Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las Pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”, dijo.

“Estoy profundamente agradecida con Patricia Bullrich que fue la primera en abrirme las puertas, y con (la diputada) Romina Diez, por recibirme en su equipo de Santa Fe. Es por acá, honrada de comenzar esta nueva etapa”, agregó.

La diputada anti bloqueos

Verónica Razzini es empresaria rosarina. En 2020 sufrió tres meses de bloqueos del Sindicato de Camioneros en empresas del Grupo Razzini, dedicadas al rubro de la construcción. Luego de recibir amenazas y vivir situaciones difíciles, ganó la pelea contra el gremio y fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo. A la empresa Razzini el sindicato de Camioneros le exigió la afiliación de sus empleados bajo amenazas y extorsión, según denunciaron en aquel momento desde el grupo empresario.

En 2023 Razzini, llegó de la mano del Pro a la Cámara de Diputados y presentó el proyecto de ley Anti Bloqueos “para terminar con la practica extorsiva de algunos sindicatos en Argentina”, según sus argumentos.

“La figura de Bloqueo permite al juez considerar la prisión efectiva y establecer como justa causa el despido laboral. Protege a los trabajadores y a las empresas de las extorsiones, mientras garantiza el derecho a huelga. Detrás del derecho a huelga se construyó un relato para esconder métodos extorsivos que constituyen delitos”, amplió.

En 2024 se alejó del Pro, creó el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz, que finaliza su mandato el próximo 9 de diciembre, pero siempre mantuvo sus vínculos políticos con la ministra de Seguridad, patricia Bullrich. Este viernes se sumó a La Libertad Avanza.

La pelea por la primera minoría

El bloque de UxP cuenta con 96 diputados, de los cuales cuatro —los catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil— romperían la bancada del kirchnerismo, alejándola de la primera minoría de la Cámara de Diputados.

Jalil junto a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, Tucumán, Osvaldo Jaldo, de Neuquén, Rolando Figueroa y Misiones, Hugo Passalacqua, trabajan en un armado de un interbloque en base a Innovación Federal, para ser la tercera fuerza en Diputados.

El oficialismo, que con Razzini alcanzó los 92 diputados, tienen en la mira a tres legisladores del Pro que forman parte del bloque de Cristian Ritondo: Alejandro Bongiovanni, José Núñez y Sergio Capozzi. Estos dos últimos cercanos también a la senadora Bullrich.

De esa manera se allanaría el camino para ser la primera minoría a los libertarios, y esto le permitiría obtener mayores presidencias de comisiones, el control de las 46 comisiones permanentes del cuerpo e incorporar mayores representantes en organismos de control como la AGN, Auditoría General de la Nación.

Los pases a los libertarios

El primer portazo lo dio el porteño Damián Arabia, tras las elecciones del 26 de octubre, junto a varias diputadas cercanas a Patricia Bullrich: Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, y se sumaron al oficialismo.

Posteriormente fueron los radicales libertarios quienes se incorporaron al bloque de Gabriel Bornoroni: Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier. Y esperan ahora nuevas definiciones desde la bancada amarilla. (TN)