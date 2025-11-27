El Papa León XIV inició su viaje por Medio Oriente

El Papa le habló a los periodistas que lo acompañan a Medio Oriente

El avión que traslada al Papa León XIV a Medio Oriente en su primer viaje apostólico despegó dos minutos antes de las 8 de este jueves, informó el Vaticano.

El sumo Pontífice visitará Turquía y el Líbano, en ese orden y hacia allí se puso en marcha, a bordo de un avión de Ita Airways, acompañado por un nutrido plantel de periodistas.

Precisamente, el viaje se inició con el saludo a los 81 representantes de los medios internacionales que lo acompañan en su "peregrinación" por Oriente Medio.

"Esperamos anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo. Más allá de cualquier diferencia, todos somos hermanos y hermanas. ¡Feliz Acción de Gracias a los estadounidenses aquí presentes! Es un día maravilloso para celebrarlo y quiero comenzar dando las gracias a cada uno de ustedes por el servicio que prestan al Vaticano, a la Santa Sede y a mi persona, pero también al mundo entero", les dijo.

Al Papa se lo vio sonriente, hablando en inglés a periodistas, camarógrafos y fotógrafos de unas 20 agencias internacionales que lo acompañan en su primer viaje apostólico, indica la crónica de Vatican News.

El testimonio y el encuentro

El primer viaje apostólico internacional del Papa León XIV se inicia bajo el lema del testimonio y el encuentro. "El Sucesor de Pedro vuela a Oriente Medio para confirmar en la fe y llevar la belleza de Cristo, que salva a toda la humanidad", afirma la nota del citado medio.

Según ese informe, "es grande la expectativa de las comunidades católicas y no solo de ellas, en ambos países, situados en continentes" que todavía no se libraron de las guerras y la violencia. "Pero allí son capaces de construir, a menudo con no pocos sufrimientos y contradicciones, vías de diálogo, acogida y paz", añade.

Lemas

Los dos lemas elegidos para la visita son "Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" y "Bienaventurados los que trabajan por la paz".

El viaje a Turquía se centrará en la celebración ecuménica de los 1.700 años del Concilio de Nicea, mientras que en el país de los cedros uno de los momentos más emotivos será la "oración silenciosa" en el puerto de Beirut, donde hace cinco años una explosión mató a más de 200 personas e hirió a 7000.

Para el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, la visita del Pontífice aportará esperanza, paz y un nuevo impulso a los cristianos de Oriente Medio. (NA)