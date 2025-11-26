La pareja menos pensada: Gallardo y Tévez jugaron juntos, pero con las manos y con otra pelota

Más allá de las rivalidades como símbolos de River y de Boca, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez volvieron a mostrarse como pareja de pádel luego de la eliminación del Millonario y Talleres, los equipos a los que dirigen, del Torneo Clausura de AFA.

Ambos entrenadores son habitués de la disciplina que, por ejemplo el Muñeco, comparte con otras pasiones como el golf, al que supo mostrarse jugando con otro símbolo riverplatense como Marcelo Salas. Lo que sorprende en este caso es la actividad compartida con un referente xeneize al que supo enfrentar en vibrantes Superclásicos.

El River de Gallardo viene de atravesar el peor año que se le recuerde y la T del Apache, pese a salvarse del descenso, sucumbió frente a Boca en La Bombonera y también se quedó prematuramente sin agenda.

La relación entre Tevez y el pádel, por su parte, escaló a tal punto de que desarrolló junto a una firma su propia marca de palas, Apache 32, con la que lanzó dos modelos, y planea la inminente apertura de tres academias de ese deporte.

"Lo fundamental es que un chico que no llegue a ser profesional del pádel tenga herramientas para desenvolverse en la vida, no solamente que piense en llegar al top 10 o top 20. Como siempre hablamos, queremos integrar la nutrición y un montón de cosas que los chicos tienen que aprender y vamos a pelear por eso”, dijo Carlitos en el Parque Roca, en la presentación de su proyecto.