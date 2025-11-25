Virtual abandono: cómo está hoy el hotel boutique de CFK que la Justicia ordenó decomisar

El Hotel Los Sauces, el complejo boutique que Cristina Kirchner diseñó personalmente en El Calafate, quedó en el centro de la escena luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ordenara el decomiso de los bienes de la expresidenta y los de Lázaro Báez en la causa Vialidad. Hoy, el lugar muestra un estado de virtual abandono, con pasto crecido y falta de mantenimiento.

El complejo, de 2.100 metros cuadrados, fue adquirido como terrenos fiscales en 2002. En ese espacio, Cristina Fernández de Kirchner impulsó un hotel boutique de alta gama compuesto por cinco predios con 38 habitaciones de lujo y suites de al menos 90 metros cuadrados. Durante su etapa de esplendor, Los Sauces empleaba a 50 personas —incluidos ocho jardineros— y contaba con custodia permanente de Gendarmería Nacional.

En el lugar funcionaba además el restaurante “La Comarca”, un espacio de cocina exclusiva que permaneció operativo más allá del declive general del hotel.

También siguen en pie las decoraciones elegidas por Cristina Kirchner, quien seleccionó más de 200 obras de arte y colocó fotografías personales en distintas habitaciones. Según trascendió, la expresidenta incluso utilizó la flota presidencial para trasladar muebles desde Buenos Aires durante la etapa de armado del hotel.

Sin embargo, el deterioro hoy es evidente. Las imágenes permiten ver al parque descuidado y los sectores externos sin mantenimiento.

La resolución judicial que alcanzó a Los Sauces fue emitida la semana pasada. El Tribunal Oral Federal N° 2 —integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— dispuso el decomiso “previa tasación (...) a los fines de satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito”, que asciende a 684.990.350.139,86 pesos. La medida también se extiende a Máximo y Florencia Kirchner y replica el mismo criterio sobre los bienes de Báez.

La decisión se tomó luego de que venciera el plazo de diez días hábiles otorgado para que los condenados depositaran la suma solidaria fijada por la sentencia. Diego Luciani, fiscal del caso, había advertido a fines de octubre: “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”.

El fallo también ordenó el decomiso de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich. Y dispuso la incautación de los inmuebles pertenecientes a Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Gotti Hnos. S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, fechas que la Justicia calificó como relevantes para analizar la maniobra delictiva.

En total, la familia Kirchner perderá 20 propiedades: una a nombre de Cristina y otras 19 heredadas por sus hijos (Máximo y Florencia) en partes iguales. Báez, por su parte, afrontará la pérdida de más de 80 inmuebles, incluidas propiedades pertenecientes a las empresas utilizadas en las 51 licitaciones viales investigadas. (con información de TN)