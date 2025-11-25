"Otra extorsión más": el posteo de Cristina Kirchner antes de la audiencia del juicio Cuadernos

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje previo al comienzo de una nueva audiencia en la Causa Cuadernos: “Otra extorsión más", manifestó.

Desde sus redes sociales, la actual titular del PJ quiso informar lo que varios medios de comunicación “no cuentan” y acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadío de “cometer delitos”.

En la misma línea, nombró a uno de involucrados, Fabián Gutiérrez, a quien “amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana” si no declaraba como arrepentido en su contra y compartió el video donde el mismo hombre “le cuenta a un periodista cómo lo extorsionaban”.

Para finalizar, recordó que, mientras tanto en Argentina y según el propio Banco Central, hay “6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir” y cada uno de ellos, como ciudadanos, “debe $5,6 millones en promedio”.

“Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por Fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20%. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%”, aseguró.

Asimismo, calificó como una “verdadera catástrofe” a la situación económica actual donde “se suman tasas de interés que cuadruplican la inflación del INDEC”.

“Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan… ¿Qué podría salir mal? ¡Y ojo! Que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú. Más abajito… allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio que, cuando no pagás, no van al juzgado de turno… sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés ¿No?”, concluyó. (con información de NA)