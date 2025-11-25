El Master de Fortín Club dio cátedra y se coronó campeón argentino en Santa Rosa

Con un andar casi perfecto, Fortín Club de Pedro Luro se quedó con el título en la categoría Master (+50) en el campeonato Argentino que se disputó en Santa Rosa (La Pampa).

El auriverde del sur de la provincia de Buenos Aires se llevó inobjetablemente el certamen que organizó la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos, con la presencia de 66 equipos, divididos en cuatro categorías.

En la fase de grupos, Fortín superó a ARTFUV (Tres Arrotos) 2 a 1 –goles de Mariano Olivieri y Walter Zapata--, a AVFZNP (General Pico) por 3 a 1 –tantos de Zapata, Olivieri y Cristian Rodríguez) y empató ante Defensores del Este (Bs. As.) 1 a 1 –gol de Pablo Hernández, de penal--.

En octavos de final, le ganó a Deportivo Morón 1 a 0, con gol de Osvaldo Martínez.

En cuartos, venció a AMFA de Villa Mercedes (San Luis) 4 a 2, con tantos de Osvaldo Martínez –2--, Daniel Ivosevic y Fabián Rodríguez, de penal.

En semis, goleó a Los Camioneros (Cipolletti) 4 a 0. Anotaron Pablo Hernández –2--, Osvaldo Martínez y Justo Albornoz.

Y en la final, se impuso ante Florentino Ameghino de Comodoro Rivadavia por 2 a 0, con conquistas de Justo Albornoz y Mariano Olivieri.

El plantel campeón estuvo conformado por Héctor “Chueco” Funes, Daniel “El francés” Ivosevic, Fabián “Machete” Pezzutti, Darío Vigliocco, Ceferino “Pilo” Schwapp, Cristian “Cachirla” Rodríguez, Gustavo Olea, Gabriel Viscardi, Sergio “Vasco” Caracotche, Pablo “Tabla” Vigliocco, Gustavo “Mendo” González, Fabián “Campera” Rodríguez, Justo “Pulga” Albornoz, Pablo “Canaleta” Hernández, Walter “Waly” Zapata, Osvaldo “Tucuta” Martínez, Mariano Olivieri, Sergio “Gambetita” Germani, Víctor “Pampa” Dieguer y Paulo Vilmar Bonstrup (Paulinho).

Cuerpo técnico: José Manuel Vacas, Paulinho y Rodrigo Reynaldo.

En las otra categorías se coronaron Villa Regina (Senior), Racing de Castex (Maxi) y ARTFUV de Tres Arroyos (Super).