Nico Paz deja Italia para volver al Real Madrid

El argentino Nicolás Paz recibió una noticia que podría potenciar sus chances de integrar la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y es que regresa al Real Madrid.

El club español activó la opción de recompra por el mediocampista argentino de 21 años, fijada en el traspaso que lo llevó al Como. Por €9 millones, el “Merengue” repatriará a un futbolista que se destacó en la Serie A y que incluso había despertado interés del Inter de Milan, según se informó a la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien el entrenador Xabi Alonso había considerado que lo mejor era que Paz sumara minutos en Italia, el gran rendimiento del mediocampista bajo la conducción de Cesc Fábregas modificó los planes.

Con 13 partidos y 5 goles en lo que va de la temporada, el argentino muestra evolución, versatilidad y una madurez táctica que lo posicionan como una pieza de recambio competitiva.

Además, el regreso de Paz marca un hecho histórico para el fútbol argentino, ya que compartirá plantel con Franco Mastantuono, algo que no ocurría desde hace más de 10 años, cuando Gonzalo Higuaín y Ángel Di María coincidieron entre 2010 y 2013.

De esta forma, el Real Madrid vuelve a confiar en el talento argentino y esta vez lo hace apostando en Paz y Mastantuono. Con el Mundial 2026 como meta, el mediocampista del Como se prepara para volver al “Merengue”.