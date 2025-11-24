Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

30.9°

Sileoni deja la dirección de Cultura y Educación provincial: quién es la elegida por Kicillof para reemplazarlo

El ahora extitular de Educación agradeció al mandatario provincial “la oportunidad y el honor” que le otorgó para comandar el sistema educativo bonaerense. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará este miércoles a la Legislatura bonaerense el pliego para la designación de Flavia Terigi como directora general de Cultura y Educación en reemplazo de Alberto Sileoni quien dejará su cargo “por razones personales”.

El ahora extitular de Educación agradeció al mandatario provincial “la oportunidad y el honor” que le otorgó para comandar el sistema educativo bonaerense y “ubicar” a la educación “en el centro de su gestión”.

“Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”, señaló Sileoni.

En la misma línea, comunicó que “seguirá acompañando” al gobernador “desde otros espacios” y destacó “con orgulloso” a las personas que conforman el sistema educativo de la provincia como estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias.

Su reemplazante, Flavia Terigi es pedagoga recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencias Sociales de FLACSO, doctora en Psicología de Universidad Autónoma de Madrid y docente de Enseñanza Primaria

Ejerce como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desde agosto de 2022; es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, e integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico. (NA)

