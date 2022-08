Sileoni en la zona: "No debe haber grieta en la educación"

En el marco de una visita protocolar por la región, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, inauguró obras en la localidad de Saavedra, recorrió otras que se encuentran en marcha en Coronel Suárez y se reunió con intendentes y representantes del sector educativo.

Además, abogó por un sistema educativo más allá de las disputas políticas y destacó que los estudiantes de hoy crearán “una sociedad infinitamente mejor”.

“No debe haber grieta en la educación: debe ser un territorio libre de esas situaciones de enfrentamiento”, dijo el funcionario.

En Saavedra, sin lugar a dudas la actividad más significativa fue la inauguración del nuevo edificio del Centro Educativo Complementario Nº 801, en la esquina de Padre Sillvestre Fischer y Malvinas Argentinas, luego de funcionar varios años en un edificio cedido.

En ese sentido, el funcionario provincial destacó que este es el edificio número 96 que se inauguró en los últimos años en territorio bonaerense y estimó que para el final de su gestión -en diciembre del año que viene- esperan llegar a las 200.

“Hemos intervenido de raíz 400 escuelas más, a lo que hay que sumarle 5 mil obras en toda la provincia. En este marco, hoy estamos aquí absolutamente felices pero hay lugares donde esto no ocurre porque faltan escuelas”, dijo.

Al respecto, dijo que la necesidad de establecimientos educativos nuevos es “incesante”, porque la población “crece a un ritmo muy acelerado”.

Por otro lado, reconoció que los chicos de hoy -como los que actualmente concurren al CEC saavedrense- “van a ser una sociedad infinitamente mejor que la nuestra”.

“En ella tienen que entrar todos, todas y, como soy viejo, no digo todes porque todavía no me sale y algún día me saldrá”, afirmó.

En la actualidad, la institución cuenta con una matrícula de 90 alumnos, a lo que se suma el personal docente y auxiliar. La inscripción de alumnos se realiza durante todo el año, y está destinada a chicos y jóvenes de 3 a 16 años.

Por su parte, el intendente saavedrense Gustavo Notararigo, destacó la presencia del ministro en la localidad y reconoció que “el pueblo de Saavedra merecía y necesitaba” una obra de estas características.

“Hoy la cara de los chicos y las docentes demuestran la alegría y el sentimiento que tienen de necesitar un edificio. No podemos aprender en edificios donde estemos hacinados ni podemos aprender en edificios que se llueven. Este es un proceso que lleva tiempo y una decisión política”, sostuvo.

El nuevo edificio cuenta con un salón de usos mútilples, aulas, comedor, despensa, depósito, cocina, baños, patio al aire libre, calefacción central, alarma, internet y dirección.

En Suárez



En Coronel Suárez, Sileoni recorrió las obras del programa Escuelas a la Obra que se ejecutan en el distrito, como la Escuela N° 5 de Santa Trinidad, el jardín de infantes de barrio Rosario y el campus educativo CREUS.

Además, destacó el desarrollo de nuevas carreras universitarias con rápida inserción laboral en el marco del programa Puentes que impulsa la provincia y que en Coronel Suárez invertirá $ 15 millones.

El funcionario también recibió el pedido para la construcción de un nuevo edificio para la tradicional Escuela N° 1 Domingo Faustino Sarmiento

“El vidalismo interrumpió 196 obras educativas, muchas de las cuales estaban al 80% de su ejecución. Tenemos que reparar esas injusticias porque detrás de esas interrupciones hay derechos de jóvenes, niños, y adolescentes que no pudieron concretarse”, expresó. (agencias Coronel Suárez y Saavedra)