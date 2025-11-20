Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Fútbol.

Fútbol Senior: ya están los 8 pasajeros de los cuartos de final

Sansinena, Bella Vista, Liniers, Pacífico de Cabildo, Sporting y Libertad avanzaron de fase y se suman a Villa Mitre y Tiro Federal.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Ya están los ocho elencos que irán por el título en el certamen Clausura del Senior de la Liga del Sur.

A Villa Mitre (1º) y Tiro Federal (2º) se le sumaron Sansinena, Bella Vista, Liniers, Pacífico de Cabildo, Sporting y Libertad.

Resultados:

--Sansinena 4 (Gastón Valentini --3-- y Emiliano Jofré), Monte Hermoso 1; Pacífico de Cabildo 0, Pacífico BB 0 (5-4 por penales); Liniers 2 (Julio Acosta y Gustavo Iparraguirre), La Armonía 2 (Matías Stefanof --2--) (5-4 penales): Libertad 1 (Rodrigo García), Huracán 0; Bella Vista 7 (Víctor Torrero --3--, Fernando Priore, Mauro Martín, Pablo Arriagada y De Santos), San Francisco 3 (Angel Duarte y Juan Ignacio Nielsen --2--) y Sporting 5 (Gabriel Bernengo, Fernando Peyrott, Lucas del Valle, Marco Cossu y Ariel Puntiroli), Comercial 3 (Damián Casas, Leandro Pierez y Sebastián Aristi).

Cuartos: Villa Mitre-Pacífico C; Tiro Federal-Sansinena, Libertad-Liniers y Sporting-Bella Vista.

 

