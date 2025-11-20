Importante nominación para un jugador de rugby bahiense en Buenos Aires

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Fue otro gran año para el bahiense Francisco Lusarreta, jugador de Belgrano Athletic con el que disputó la instancia final del torneo Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Si bien el máximo logro se escapó en la semifinal ante Newman, club que finalmente se quedó con el campeonato 2025, el "Marrón" volvió a demostrar que está entre los mejores equipos de la URBA. Y allí estuvo "Pancho" como protagonista a lo largo de la temporada, desempeñándose como hooker titular.

Por eso en las últimas horas se conoció que el jugador formado en el club Universitario integra la terna para los premios "Jorge Newbery" que entregará el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su secretaría de Deportes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre.

La nómina para la categoría "Rugby" la completan Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) y Ryan Itzcovitz (GEBA), entre quienes Gutiérrez Taboada es un referente del campeón.

"Me enteré por la págnia de la URBA de la nominación, no sabía muy bien de qué se trataba. Es un premio que se les da acá a los destacados del deporte. Es una linda distinción", dijo el bahiense.

"La nominación me tomó por sorprensa, no la esperaba. Es un lindo reconocimiento al laburo y al esfuerzo, muy bueno", agregó el primera línea, al ser consultado por "La Nueva.".

Recordamos que en el caso de Lusarreta el inicio de la temporada lo tuvo como jugador de Pampas, la franquicia bonaerense en el Súper Rugby Américas.

Más de 60 federaciones y asociaciones deportivas metropolitanas postulan a sus candidatos al galardón "Jorge Newbery" de Plata. Este reconocimiento se otorga a partir de la elección de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Comité Olímpico Argentino, Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Confederación Argentina de Deportes, Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas, Comité Paralímpico Argentino y Círculo de Periodistas Deportivos.

Además se entrega el "Newbery" de Oro, que surge de una votación entre las instituciones antes mencionadas y se designa un ganador entre los que recibieron la estatuilla de Plata.

También el "Newbery" de Bronce, un homenaje a deportistas, dirigentes y periodistas de todos los tiempos por su trayectoria, designado por la Subsecretaría de Deportes.