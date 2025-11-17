Por un deslizamiento de tierra quedó sepultado un micro en Vietnam: al menos seis muertos

Al menos seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas en la provincia de Khanh Hoa, en el centro de Vietnam, después de que el autobús de pasajeros en el que viajaban quedara sepultado por un deslizamiento de tierra, informaron este lunes medios locales

Con 40 pasajeros a bordo, el vehículo circulaba por el paso de Khanh Le cuando fue alcanzado repentinamente por tierra y rocas desprendidas de la ladera de una montaña en la noche del domingo.

Según se detalló, entre los seis fallecidos se encuentran tres hombres y tres mujeres, mientras que los 19 heridos recibieron atención médica en un hospital local. (NA)