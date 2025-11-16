Maduro cantó una canción de John Lennon en medio de la tensión con EE.UU.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, entonó un fragmento de la canción Imagine, de John Lennon, durante un acto que coincidió con la llegada a aguas del Caribe del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

En el escenario, frente a cientos de simpatizantes, Maduro afirmó: “Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz, como decía John Lennon, no?”. Entonces cantó una parte de la tradicional canción del exBeatle dedicada a la paz.

“Qué canción tan bella. Los más jóvenes busquen la letra. Es una inspiración para todos los tiempos. Es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad”, afirmó.

Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles, encabezó el sábado junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, un acto de juramentación en Caracas de nuevos grupos de la militancia chavista.

Llega el mayor portaaviones del mundo al Caribe

Al mandatario venezolano y los principales dirigentes del chavismo se les ve últimamente en las calles del país rodeados de civiles, tras la reciente decisión de Washington de lanzar la operación denominada Lanza del Sur, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico.

Esta iniciativa del presidente Donald Trump se suma al despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde hace tres meses y que incluyó el hundimiento de numerosas lanchas y la muerte de decenas de sospechosos en casos que la ONU comparó con “ejecuciones extrajudiciales”.

En tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, informó este domingo que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, entró a aguas del Caribe con el objetivo de “combatir las amenazas transnacionales”.

“El despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano”, enfatizó.

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, es considerado por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”. (con información de TN)