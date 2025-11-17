El PJ se reúne para definir cuál será su “estrategia común” ante la serie de reformas que impulsará Milei

Los dirigentes del Partido Justicialista se reunirán este martes a las 18 en la sede partidaria nacional para definir una “estrategia común” ante las reformas laboral, tributaria, previsional y del Código Penal que impulsará el gobierno de Javier Milei en los próximos meses.

El encuentro, que se desarrollará en la histórica sede porteña de Matheu 130, consistirá en una cita del “Consejo Nacional del PJ con sus diferentes secretarías e invitados especiales”, informó el principal espacio opositor en un comunicado.

El PJ -que todavía es presidido por la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria desde junio pasado- puso en marcha una serie de encuentros para definir una “estrategia común” ante los proyectos libertarios, que comenzarán en diciembre con el debate por el Presupuesto 2026.

En ese sentido, el miércoles se llevará a cabo una segunda reunión, en este caso con los senadores del bloque peronista al mando del formoseño José Mayans. (NA)