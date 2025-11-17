"Tipicitá en Argentina": Bahía Blanca, epicentro de la 10ª Semana de la Cocina Italiana en el Mundo

Gracias a la iniciativa del Consulado General de Italia, del 20 al 26 del corriente mes, Bahía Blanca se convertirá en el corazón de la 10ª edición de la "Semana de la Cocina Italiana en el Mundo-SCIM", un evento global que este año se celebra bajo el lema “La cocina italiana entre salud, tradición e innovación”.

La SCIM es organizada por la red diplomática y consular italiana y coincide con la visita de la prestigiosa misión "Tipicitá en Argentina 2025", consolidando los lazos entre la ciudad y la región de Le Marche.

La Semana de la Cocina Italiana va más allá del sabor, celebrando una expresión cultural que transmite identidad, territorio y saberes colectivos. Cada plato es un reflejo de la diversidad regional del país, preservado a través de la transmisión familiar de recetas y técnicas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El evento destaca cómo la tradición italiana dialoga con la modernidad mediante la innovación sostenible, integrando nuevas tecnologías, ingredientes locales olvidados y métodos respetuosos con el medio ambiente. La preferencia por productos de temporada, el uso racional de los recursos y la cultura del "hecho en casa" no solo reducen el impacto ambiental, sino que también promueven un modelo de alimentación saludable, reconocido por su base vegetal y grasas saludables.Un eje central de esta edición es el impulso a la candidatura de la cocina italiana para su inscripción en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La propuesta, titulada “La cocina italiana entre sostenibilidad y diversidad biocultural”, resalta la cocina como una práctica social y cultural que celebra la convivencia y el cuidado de los demás. La decisión final del comité de la UNESCO se espera para diciembre.

La visita de la misión "Tipicitá en Argentina 2025" se enmarca en el hermanamiento entre Bahía Blanca y la ciudad italiana de Fermo. Tipicitá es una marca consolidada que promueve las cualidades y territorialidades italianas, con el apoyo de una alianza público-privada de unas trescientas entidades.

La delegación italiana, encabezada por Paolo Calcinaro, Sindaco (Alcalde) de Fermo y neo Ministro regional de Salud de la Región Marche, incluye empresas, funcionarios, académicos (Universidad de Camerino, Centro Inter-universitario para la Argentina e Instituto Económico Hotelero di Loreto) y periodistas destacados. El objetivo es fortalecer los vínculos culturales, turísticos y comerciales, promoviendo colaboraciones en diversos ámbitos.

La misión pondrá en valor íconos del “italian lifestyle” y el “Made in Italy”, con empresas de alta gama en moda (Paul Silence, Francesco Ciotti, Sorbatti, Laura di Luca), joyería (Valenti, Sovrani), agroalimentario (Spinosi, L’Olinda, Bodega Belisario), y otros sectores como el bancario (Banco Marchigiano), el turístico (Anek Lines) y la cosmética natural (Moolecola).



Cronograma de actividades en Bahía Blanca

Martes 18 de noviembre – 17:00 hs

“La cocina italiana de ayer propuesta por los jóvenes del mañana”

Concurso culinario destinado a jóvenes estudiantes de las escuelas de italiano de Bahía Blanca.

Modalidad: Actividad reservada a alumnos y docentes

Lugar: Asociación Dante Alighieri – Rondeau 26, Bahía Blanca



Jueves 20 de noviembre – 20:00 hs

“Velada musical de bienvenida a Tipicita’: tango, fisarmonica y malambo”

Modalidad: entrada gratuita con reserva en el sitio del Teatro Municipal

Lugar” Auditorio L. Caronti, Av. Colón 31

Viernes 21 de noviembre-11:00hs

Encabezado por el Sr Intendente de Bahía Blanca y el Cónsul General de Italia, encuentro de la misión Tipicità con empresas, universidades e instituciones de la ciudad.

Lugar: Palacio Municipal

Modalidad: Acceso con invitación.

Viernes 21 de noviembre – 20:00 hs

Tipicità Experience: inmersión en el gusto italiano. Food, fashion, forms. Desde la región Marche la italianidad en tres “efes”.

Cena de gala con presentación y exposición de productos “Made in Italy”

Modalidad: evento privado, solo con invitación

Lugar: Sueños Eventos – Almafuerte 702, Bahía Blanca

Sábado 22 de noviembre – de 18:30 a 23:00 hs

Feria gastronómica "Sapori d'Italia" en el Dow Center (Rodríguez 4985), de 18:30 a 23:00. Un evento libre y gratuito con degustaciones, demostraciones de cocina, música en vivo y exhibiciones culturales, con entrada libre y gratuita.



En el marco de la décima edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo y la misión "Tipicitá en Argentina 2025", la agenda se extiende a la Capital Federal con un evento de gala.

El lunes 24 de noviembre, a las 20:00 hs, el Círculo Italiano de Buenos Aires (Libertad 1264, CABA) será sede de la "Tipicità Experience", una inmersión en el gusto italiano que explorará la identidad de la región de Le Marche a través de las "tres efes": Food, Fashion y Forms.

Este evento, en colaboración con Embajada y Consulado General de Italia en Buenos Aires, de modalidad privada y solo con invitación, incluirá una cena de gala y la presentación y exposición de productos de alta gama con el sello "Made in Italy", mostrando lo mejor de la artesanía y el diseño italiano.

La misión "Tipicitá en Argentina 2025" y la décima Semana de la Cocina Italiana en el Mundo cerrarán sus actividades en el punto más austral del globo.

El miércoles 26 de noviembre, a las 20:00 hs, la Cámara de Hotelería y Gastronomía de Tierra del Fuego (Yarken 812, Ushuaia), en colaboración con la Agencia Honoraria de Italia en Ushuaia, acogerá el evento final titulado: “Biodiversidad y Tipicidad: desde Le Marche hasta Tierra del Fuego, un viaje de sabores desde el Mediterráneo hasta la ciudad más austral del mundo”.

Este evento especial, de modalidad privada y únicamente con invitación, pondrá el foco en la riqueza de la biodiversidad y la identidad territorial, uniendo los sabores del Mediterráneo con los de la Patagonia argentina. Los asistentes podrán disfrutar de demostraciones culinarias, degustaciones y una exposición de productos "Made in Italy", culminando la gira de la delegación de Le Marche por Argentina.