“No podés ser tan...”: la reacción de García Moritán contra Capitanich por el caso Strzyzowski

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich se pronunció públicamente tras conocerse este sábado la sentencia del caso de Cecilia Strzyzowski, que condenó a los responsables a través del jurado popular, pero la reacción no se hizo esperar.

A través de sus redes sociales, Capitanich manifestó: "Hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia, a través del jurado popular. Una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron. Este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco. Por Cecilia y por todas las mujeres víctimas de femicidio".

Sus declaraciones se produjeron en un contexto marcado por fuertes críticas a su gobierno en el Chaco, pues era cuestionado por haber brindado "amparo y protección" al llamado clan Sena.

El mensaje del exgobernador provocó una dura respuesta por parte de la oposición. Roberto García Moritán citó el mensaje en la red social X y lo increpó directamente con un insulto: "No podés ser tan hijo de puta", posteó. (NA)