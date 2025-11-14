Marcelo Ripari se consagró campeón de Primera en el ajedrez bahiense

El ajedrez bahiense recuperó a un experimentado jugador con la vuelta y consagración de Marcelo Ripari como campeón del torneo de Primera categoría que organiza el Círculo de Ajedrez de Bahía Blanca.

La institución informó que el Maestro FIDE se adjudicó la competencia de forma invicta tras sumar 6 puntos como resultado de cinco victorias y dos empates, bajo sistema americano a 7 rondas y al ritmo de 60+30.

Ripari había jugado y ganado el título local por última vez en la temporada 2006.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Mi nivel no es el mismo que antes. Ya no calculo igual, me canso más, y para el torneo de Primera no tenía una referencia clara de mis rivales, de quienes pude ver unas pocas partidas previo al comienzo de la competencia", explicó el flamante campeón.

Al respecto de sus rivales, reconoció el talento de los más jóvenes.

"Me sorprendió la velocidad con la que jugaban; esto me originó problemas de tiempo en las partidas. El ajedrez se ha modificado mucho: ya no hay un recorrido natural con libros, sino que más bien todo parece depender de la práctica constante. Se les nota a los chicos en sus maneras que están jugando todo el tiempo”, agregó.

El certamen reunió a 8 ajedrecistas de gran nivel, que estuvieron midiéndose todos contra todos. En la segunda colocación se ubicó Pedro Ocaranza (5 puntos), mientras que tercero finalizó Juan Ignacio Perramón (4).

De la izquierda, Pedro Ocaranza, Marcelo Ripari y Juan Ignacio Perramón.

Fueron el juvenil Martín Rojas -campeón de Tercera y Segunda categoría- y el propio "Juani" Perramón quienes entablaron en sus partidas con Ripari.

De acuerdo con la información proporcionada por el CABB, Rojas planteó una Defensa Siciliana Najdorf y decidió atacar con fuerza y dejar a su rey en el centro; Ripari supo contener el ataque y, tras una serie de simplificaciones, pactaron tablas tras la posibilidad en el tablero de una triple repetición.

Perramón, por su parte, entabló con piezas blancas contra el MF en un final parejo en el que el reloj llegó a tener escasos segundos por ambos lados, tras una partida de peón dama y Defensa Grünfeld.

Un instante en el desarrollo del campeonato de Primera en la sede del CABB.

El subcampeón Pedro Ocaranza, entretanto, tuvo una excelente performance y mejoró su ubicación con respecto al Campeonato Bahiense del 2024, en el que había finalizado 3º. Ganó cuatro partidas, entabló con Ángel Flores y Guillermo Morales, y perdió únicamente contra Ripari.

La nómina completa de participantes: MF Marcelo Ripari, Pedro Ocaranza, Juan Ignacio Perramón, Martín Rojas, Emilio Lauret, Ángel Flores, Juan Ignacio Rossetti, Guillermo Morales.