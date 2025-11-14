Presentaron el desafío de ajedrez Faustino Oro-Sandro Mareco en el Museo del Deporte

Faustino Oro y Sandro Mareco serán este fin de semana los grandes protagonistas de un match de ajedrez que quedará en la historia de esta disciplina en nuestra ciudad.

El primero viene de se protagonista en el Mundial de Ajedrez de Goa (India), donde con 12 años se convirtió en el participante más joven, y es un prodigio de esta disciplina a nivel nacional y mundial, siendo Maestro Internacional a su corta edad. Por su parte Mareco es el actual campeón Argentino, número 1 del ranking nacional y uno de los 10 mejores jugadores de Latinoamérica.

Ambos animarán en el Dow Center, desde mañana a las 11 y con entrada libre y gratuita, la primera de las seis partidas previstas en este desafío organizado por el grupo Holding Protegen y por el taller de ajedrez "Aldo García Labandal", que repartirá 14 mil dólares.

Esta mañana ambos contendientes fueron presentados en el Museo del Deporte en una conferencia de prensa. Allí, Sebastián Barisone, director del Instituto del Deporte municipal, les dio la bienvenida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Es un orgullo recibir en Bahía Blanca a un gran maestro como Sandro y a un maestro internacional como Faustino, dos grandes del ajedrez que podremos disfrutarlos en estas dos jornadas de sábado y domingo", dijo Barisone.

"Después de una competencia tan importante como la que tuvo Faustino, que haya podido venir es un orgullo muy gratificante para nosotros. Bienvenidos a Bahía Blanca, espero que lo puedan disfrutar al igual que todos aquellos que quieran disfrutar del ajedrez de alto nivel. Invitamos a todos a que se sumen y a que puedan participar", agregó.

A su turno Gerardo Santopietro, miembro de la empresa organizadora.

"Quiero agradecer, más allá de la empresa organizadora Protegen que hizo un enorme esfuerzo para organizar este evento, quiero felicitar a Elisa Maggiolo por gestionar toda esta movida. Les doy la bienvenida. Sandro vino varias veces a Bahía, asi que bienvenido a Faustino. Y agradecer a sus padres porque sé que han viajado muchísimo por todos lados. Es un placer tenerlos acá. Espero que pasen bien estos días acá", dijo el experimentado ajedrecista.

"Mañana a las 10.30 estarmos en el Dow Center para dar comienzo con el acto inaugral al match entre Faustino y Lisandro. A las 11 daremos comienzo a la primera partida y finalizaremos las primeras tres alrededor de las 15. Después tendremos el torneo por equipos. Tenemos 19 equipos confirmados, seguramente se sumarán más porque muy pocas veces tendremos un evento de esta magnitud", agregó.

Luego el Municipio otorgó el reconocimiento "Glorias del Deporte", a través del Instituto del Deporte, a los ajedrecistas.

"Es una gran experiencia, acá en Bahía Blanca tengo amigos, es una ciudad que me gusta. El match será muy duro porque (Faustino) está jugando muy bien, viene progresando mucho, hemos jugado otras veces. Será un match súper interesante. Intenté prepararme lo mejor posible, espero que esté bueno y que lo disfrute la gente también", dijo Sandro Mareco, el último campeón Argentino.

"La edad de Faustino no influye porque yo ya jugué con él y sé que lo hace muy bien. Hoy hay más jugadores jóvenes que juegan bien. Él es el mejor. Pero empieza a ser algo más normal. Hace quince años era rarísimo", dijo Mareco en relación a una consulta sobre la edad de su rival.

Justamente, Oro viene de participar en el campeonato mundial donde fue el único argentino que avanzó a segunda ronda en Goa.

Allí quedó eliminado en el desempate tras haber hecho tablas en las dos partidas ante el indio Vidit Santosh Gujrathi.

"Intento siempre disfrutar del ajedrez. Viajo mucho y lo disfruto, me gusta jugar al ajedrez. Es un placer está en Bahía Blanca", dijo en relación a su participación mundialista.

También opinó sobre el desafío de mañana contra Mareco, que se emitirá vía streaming. Se puede buscar como Mareco-Oro Match Protegen en el canal Chesskool.

"Será un placer jugar contra Sandro. Me preparé para el match, espero que salga interesante y que lo disfrute la gente acá en Bahía", dijo Faustino, quien contó que reparte su actividad escolar con entre 5 y 7 horas de entrenamiento ajedrecístico por día.

Los horarios

Este sábado la actividad en el Dow Center (Rodríguez 4985) comenzará a las 10.30 con la inauguración e inicio simbólico de la primera partida.

Oro-Mareco jugarán las tres primeras partidas este sábado, a las 11, desde las 12 y a las 13 respectivamente.

Retomarán el domingo a las 14 con la cuarta, desde las 15 con la quinta y a las 16 la sexta y última.

Mientras que en relación al torneo mixto, la competencia iniciará este sábado a las 15 y se jugará en un espacio anexo.