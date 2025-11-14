Provincial U17: Bahía se mide ante Tandil y va en busca de la semifinal

El seleccionado U17 masculino de la Asociación Bahiense de Básquet disputa hoy la segunda fecha del certamen de la categoría, que se disputa desde ayer y hasta el domingo en nuestra ciudad.

Bahía se medirá ante Tandil, desde las 18.30, en cancha de Independiente.

Ayer, el equipo que conduce Mauro Richotti tuvo un muy buen debut, venciendo a Mar del Plata por 79 a 42.

La única mala noticia fue la lesión de Leonel Ruggiero, quien se torció el tobillo izquierdo en el primer cuarto.

En el otro duelo del grupo, en primer turno cruzarán Mar del Plata y Tandil, desde las 10, también en Independiente.

Por la otra zona, hoy se medirán Pergamino-Junín (en Estrella a las 10) y La Plata-Pergamino (también en Estrella, pero a las 18.30).

Una vez finalizada la jornada de hoy, quedarán armadas de las semifinales y el cruce por el quinto puesto. Todo se jugará el sábado.

*Fixture y resultados

Jueves

Bahía 79-42 Mar del Plata

Junín 57-73 La Plata

Viernes

A las 10: Pergamino-Junín (en Estrella)

A las 10: Mar del Plata-Tandil (en Independiente)

A las 18:30: La Plata-Pergamino (en Estrella)

A las 18:30: Tandil-Bahía (en Independiente)

Sábado

A las 10: por el quinto puesto (en Villa Mitre)

A las 18: semifinal 1 (1ºNorte-2ºSur, en Villa Mitre)

A las 20: semifinal 2 (1ºSur-2ºNorte, en Villa Mitre)

Domingo

A las 10:30: por el tercer puesto (en Villa Mitre)

A las 12:30: final (en Villa Mitre)

El plantel

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stefano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Tomás Sabatini (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D'Amaro (9 de Julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli