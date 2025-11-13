Abusos en Saldungaray: el acusado negó los cargos y dijo que lo denunciaron por su función política

Los supuestos abusos contra las menores se habrían cometido en Saldungaray.

Matías Rojas, acusado de abusar sexualmente de cinco niñas en Saldungaray, amplió su declaración indagatoria en fiscalía, donde negó los cargos en su contra y ofreció unos 15 testigos de parte.

La estrategia de Sebastián Cuevas, defensor particular de "Cayu" Rojas, es cuestionar en una audiencia oral la calificación legal de los hechos que el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, le imputa al ahora exconcejal de Tornquist.

A criterio de la defensa, tres de los casos denunciados por las madres de las presuntas víctimas no configurarían abuso sexual y los otros dos se tendrían que calificar como abuso sexual simple, según opinó Cuevas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El imputado explicó que esas dos denuncias podrían haber sido radicadas por motivos políticos, porque en ese momento él todavía ocupaba su banca en el Concejo Deliberante tornquistense, como presidente del bloque Unión por la Patria.

Al respecto, el fiscal Romero Jardín agregó que el declarante se refirió a una "supuesta confabulación por su accionar político".

Durante aproximadamente dos horas, el detenido declaró en los términos del artículo 317 (ampliación de declaración indagatoria) del Código Procesal Penal bonaerense, y negó haber manoseado a las menores.

"Rojas dio su versión de los hechos y nombró a muchas personas. Ahora hay que evacuar citas y tomar todos esos testimonios", finalizó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14 bahiense.