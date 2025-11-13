Bochas: Pablo Apez quedará eternizado en el mural del club La Armonía
Este viernes mediante videollamada se mantendrá contacto con el cordobés que venció en la final a Carlos Maldonado.
Este viernes a las 20 tendrá lugar la presentación oficial del mural donde quedará grabada la imagen del bochófilo Pablo Apez, ganador de la tercera edición del certamen especial individual en homenaje a "Juan José Rosso".
Se hará mediante una videollamada con Apez como testigo presencial y la difusión estará a cargo de la página de facebook de la Escuelita del Club La Armonía y los programas Tiempo de Bochas y Entre lisas y rayadas.
Cabe destacar que Apez acompañará en el mural a todos los ganadores que tuvo el certamen desde su creación, incluyendo a los últimos dos, desde la reanudación del mismo, que son Pedro Sánchez y Danilo Escobar.
Estarán presentes las autoridades velezanas, su presidente y miembros de la subcomisión de bochas.