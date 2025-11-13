Presupuesto Participativo Dow 2025: White volvió a elegir sus propios proyectos de desarrollo

El pasado 9 de noviembre, los vecinos de Ingeniero White eligieron, mediante votación abierta, los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, una iniciativa de Dow ejecutada a través de la Fundación Universidad Nacional del Sur, que desde hace nueve años mejora de la calidad de vida en la comunidad.

En esta nueva edición, Dow —mediante Dow Foundation— destinó $60.000.000 a la concreción de ideas impulsadas por los propios vecinos, en una jornada que volvió a evidenciar el compromiso y la participación del barrio en su desarrollo.

En los nueve años que lleva este programa de impacto directo para la comunidad, Dow Fundation lleva donados más de 630 millones de pesos ($630.000.000).

En 2025, un total de 16 proyectos fueron elegidos por los propios vecinos. Entre ellos, 2 iniciativas recibirán $20.000.000 cada una: la Casa del Niño Municipal —cuyas acciones benefician diariamente a más de 205 niños, niñas y adolescentes— , y el Grupo Scout Don Ernesto Pilling, con su propuesta "Servicios que conectan", destinada a crear un espacio multipropósito para el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales dentro de la comunidad.

Además, otras cuatro instituciones elegidas obtendrán $5.000.000 para financiar sus proyectos: la Escuela Técnica Nº1 incorporará equipos de aire acondicionado para su comedor, utilizado por 1000 alumnos y lo mismo ocurrirá en las aulas de la EP N.º 15, donde se busca mejorar las condiciones de aprendizaje. El Comedor-Merendero Boulevard mejorará sus instalaciones, fortaleciendo un espacio que brinda contención y apoyo a más de 70 familias. Por su parte, el Jardín Maternal y de Infantes White avanzará en la recuperación del mobiliario y los espacios afectados por la inundación del 7 de marzo.

"Este programa refleja el valor de construir comunidad escuchando a quienes viven y trabajan en el barrio. Cada propuesta nace de una necesidad real y se vuelve posible gracias al compromiso de los vecinos. Ver cómo se transforma White con ideas que surgen de su gente es lo que más nos inspira a seguir fortaleciendo este camino compartido", expresó Paula Woolbert, directora de Operaciones del Complejo.

De esta manera, Presupuesto Participativo de Dow se consolida cada año como modelo de gestión compartida que potencia la voz de los vecinos y transforma sus ideas en acciones concretas.