La CGT "rechazará de plano" una reforma laboral que "avasalle derechos"

La CGT "rechazará de plano" cualquier reforma laboral que "avasalle derechos" de los trabajadores, y reclamó un "diálogo tripartito" con el Gobierno, según lo afirmó hoy Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), uno de los tres secretarios generales de la central sindical.

El gremialista reconoció que no hay una propuesta oficial sobre la reforma, pero sostuvo que si bien "hasta ahora son todos trascendidos”, se trata de informaciones “que salen del lado del Gobierno", según puntualizó en diálogo con Splendid AM 990.

Enfatizó que si el Gobierno concreta propuestas como las que mencionan los medios de comunicación, desde la CGT "lo vamos a rechazar de plano" y advirtió: "no vamos a permitir que se avasallen los derechos adquiridos", entre los que destacó a “los convenios colectivos de trabajo".

Para Jerónimo, es necesario un "ámbito de diálogo tripartito" con el Gobierno, que hasta ahora "no ha existido", y enfatizó que "si quieren discutir, discutamos todo, una negociación laboral con más derechos, no con menos derechos, discutamos el reparto de ganancias", subrayó.

Consideró, además, que para la Argentina “el problema no es la reforma laboral, sino que la actividad económica está totalmente en recesión, totalmente parada", y explicó que debido a ello “el mercado interno no está generando consumo”.

El sindicalista criticó también la política salarial impulsada por el Gobierno, y señaló: "Si pisás las paritarias al 1% y el costo de vida aumenta el 2,4%, 2,8% y la carne el 10%, no hay manera de recomponer la economía".

Jerónimo denunció también la pérdida de "arriba de 230.000 puestos de trabajo" y el cierre de "10.000 Pymes" en el último año, y propuso discutir una "reforma impositiva", y la "mejora de la infraestructura" para atraer empresas al interior del país. (NA)