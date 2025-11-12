Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

El trío Syncopation se presenta este jueves en Kánika

Las entradas anticipadas tienen un valor de $14.000 y pueden adquirirse por WhatsApp al 291 566-1013.

Del Cerro, Giorlandini y López. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Este jueves 13 de noviembre, a las 21, el trío Syncopation ofrecerá un show en Kánika (Belgrano 249).

El grupo, integrado por Pedro Giorlandini en teclados, Fede García del Cerro en bajo eléctrico y Daniel López en batería, presentará un repertorio que combina jazz, funk y música brasileña.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $14.000 y pueden adquirirse por WhatsApp al 291 566-1013. En puerta, costarán $18.000.

