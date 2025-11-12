Tragedia de Once: rechazaron la prisión domiciliaria solicitada por Julio De Vido

La Justicia dispuso que Julio De Vido deberá cumplir la condena por la Tragedia de Once en prisión. La defensa del exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo había solicitado el beneficio ante el Tribunal Oral Federal 4.

Por la mañana, el letrado Maximiliano Rusconi tildó de arbitrario el fallo de la Corte Suprema que dispuso la orden de detención del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), tras la ratificación de la Corte Suprema de la condena a cuatro años de prisión al exfuncionario por la tragedia de Once, que provocó 51 muertes en 2012.

Además, atento a que su pedido iba a ser rechazado, el abogado del exfuncionario K adelantó, en un comunicado, que hará una presentación “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra”.

Rusconi difundió un comunicado de “defensa técnica” de De Vido, titulado: “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El penalista planteó que la Corte rechazó “un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente".

El abogado mencionó que el recurso fue por considerar “injustificada y arbitraria” la sentencia a De Vido en la causa de conocida como “tragedia de Once” y que el máximo tribunal, con su decisión, “posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”.

Durante la tarde de este miércoles, los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel emitieron el fallo en el que resolvieron “rechazar el planteo efectuado por la defensa técnica del condenado”.

En ese sentido, dejaron firme la postura de “mantener indefectiblemente la convocatoria para el día 13 de noviembre de 2025″. En consecuencia, todo se encamina a que el exfuncionario tenga que cumplir la pena de cuatro años en una cárcel común. (con información de TN.com.ar)