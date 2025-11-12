El Gobierno cree que en 2026 Milei contará por primera vez con un presupuesto aprobado

El Gobierno confía en que el Congreso podrá sancionar la Ley de Presupuesto para 2026 por primera vez en casi tres años, según señaló el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al hablar en el 20° Simposio Anual de Mercado que Capitales que organiza el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

El funcionario aseguró que en el escenario actual “están dadas las condiciones políticas para que sí tengamos una ley de Presupuesto aprobada en el Congreso antes de fin de año”.

Aclaró que "la única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal" y destacó que, a diferencia de períodos anteriores, el Gobierno “vive únicamente con los recursos que obtiene por impuestos”, sin recurrir a emisión monetaria ni endeudamiento. También sostuvo que “desde el primer día decidimos vivir con lo nuestro. No necesitamos emitir deuda ni usar la maquinita para pagar el gasto”.

Guberman dijo que las claves de la política presupuestaria son la asistencia social a los sectores vulnerables, el fortalecimiento de las fuerzas de Seguridad y Defensa, y la desregulación del sector privado.

Explicó que “sl objetivo es dotar de capacidades a las fuerzas armadas y de seguridad, y al mismo tiempo liberar al sector privado de trabas para que pueda invertir y generar empleo”.

Sobre del Presupuesto 2026, dijo que se mantienen sus proyecciones macroeconómicas, con un crecimiento estimado del 5% y una inflación promedio del 14%.

“Seguimos convencidos de que estos valores son razonables y de alta probabilidad. No vemos elementos que nos hagan revisar la nominalidad del Presupuesto”, explicó.

El funcionario dijo que el 85% del gasto público está representado por jubilaciones, salarios e intereses de deuda, por lo que resulta clave “mantener una regla fiscal que impida gastar los excedentes por inflación”, práctica que, según dijo, caracterizó a gobiernos anteriores.

Sobre el dólar, Guberman explicó que el escenario previsto en el Presupuesto contemplaba “un nivel de tipo de cambio nominal algo más bajo” del que finalmente se consolidó tras la volatilidad política y financiera del segundo semestre.

Sin embargo, aseguró que la nueva cotización “no altera las proyecciones macroeconómicas” del Gobierno.

“El tipo de cambio se acomodó en un nivel más alto de lo que esperábamos a fines de julio, pero no vemos motivos para modificar la nominalidad del Presupuesto ni el rumbo de la política económica”, afirmó.

El funcionario destacó que, tras los episodios de incertidumbre electoral, el mercado “tendió a estabilizarse” y que el Ejecutivo confía en que el escenario cambiario se mantenga previsible durante el próximo año.

Respecto de la agenda de reformas que se abre a partir del recambio en el Congreso, Guberman destacó la reducción gradual de impuestos que el gobierno de Javier Milei aplicó, y destacó que desde diciembre de 2023 se bajaron tributos “por el equivalente a 2,5 puntos del PBI”, mediante la eliminación del impuesto PAÍS y la reducción temporal de aranceles a las importaciones.

“Esos recursos no son del Estado, son del sector privado. Nuestra prioridad es devolverle capacidad de inversión al contribuyente, ya sea bajando impuestos o acelerando devoluciones de IVA y Ganancias”, señaló.

Dijo que ahora se buscará avanzar en las reformas laboral y tributaria, pero aclaró que e harán “de manera escalonada”.

“No vamos a salir con un paquete de reformas de una sola vez para los próximos 100 años. El camino será paso a paso, sobre seguro, sin saltos al vacío”, aclaró. (con información de NA)