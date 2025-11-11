Descarrilaron tres formaciones de tren en Liniers: hubo 20 pasajeros heridos

Tres formaciones del tren Sarmiento descarrilaron a 100 metros de su llegada a un paso a nivel. El accidente ocurrió en la tarde del martes, en cercanías de la estación Liniers. Según informaron las autoridades, hubo 20 pasajeros heridos.

Al momento del accidente, en el lugar se presentaron 40 unidades del SAME, que atendieron a once personas y trasladaron a otras nueve con politraumatismos, aunque no tenían heridas de gravedad.

Pese a que todavía no se conocen los resultados de las pericias, un “problema en un cambio de vías” habría provocado el descarrilamiento, a la altura del cruce entre la calle Timoteo Gordillo y avenida Rivadavia. Sin embargo, el tren no volcó.

El servicio estuvo suspendido desde Once hasta Ciudadela alrededor de una hora. Durante el tiempo de espera, en la estación de cabecera se registraron incidentes cuando los pasajeros encontraron que no podían regresar en tren desde sus trabajos. Sin embargo, minutos antes de las 18, se reanudó esta vía con demoras y cancelaciones, pero la estación de Liniers continuó cerrada. Entre Moreno y Castelar, el servicio funciona con normalidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo con el parte oficial, las personas heridas fueron derivadas a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, Álvarez y Grierson.

“No hay víctimas fatales. Hay nueve heridos de mediana complejidad, 10 heridos fueron atendidos con los equipos de factores humanos, con psicólogos y psiquiatras, y no tuvimos que derivarlos a los hospitales”, detalló Alberto Crescenti, director del SAME. En tanto, colaboraron dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate, un puesto comando y la unidad de médicos.

“La gente estaba desesperada”

Ramiro, un joven estudiante, se trasladaba en la parte de la formación “donde se dobló el tren”. A la altura del estadio de Vélez, escuchó “crack” -según relató- antes de que el tren descarrilara.

“La formación se fue para adelante y se empezó a doblar”, agregó el adolescente. A pesar de su temor, el vagón no volcó. Siempre de acuerdo a su testimonio, por “alrededor de siete minutos” todo fue un caos, hasta que se abrieron las puertas para que los pasajeros evacuaran.

“El humo que había era impresionante. La gente estaba desesperada”, aseguró el joven, quien -como el resto de los pasajeros- terminó caminado por las vías. El personal del SAME “llegó en 10 minutos” luego del incidente, confirmó el estudiante..

La Justicia pedirá un examen de alcoholemia para el chofer del Tren Sarmiento que descarriló en Liniers

Mientras la Justicia federal investiga el caso del descarrilamiento del Tren Sarmiento en el que 20 personas resultaron heridas, el juez Julián Ercolini, del Juzgado N°12, ordenó que el chofer sea sometido a un test de alcoholemia. En la causa, intervienen el Juzgado Federal N°12 y el fiscal Carlos Stornelli.

Además de los análisis de sangre, el magistrado ordenó que la Policía Federal Argentina analice el registro de grabaciones y modulaciones previo y posterior al accidente, más la actividad de los señaleros. (con información de TN)