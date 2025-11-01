El verde esperanza del frontón de Almafuerte, que hoy va en busca del título en parejas

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Tras cinco temporadas consecutivas en la categoría elite, el club Almafuerte tendrá la chance de ver concretado el sueño de ganar el torneo Clausura de Pelota a Paleta en su propia casa. La definición, como ocurrió el año pasado en Unión Vasca, tiene a dos candidatos firmes: el club anfitrión y Huracán de Chillar, ganador del Apertura.

“Es un privilegio contar con los mejores exponentes del mundo en pelota a paleta. Esta última fecha tiene la particularidad de definir al campeón y determinar quién desciende”, dijo Mario Bertazzo, presidente del club Almafuerte.

Son dos puntos que separan a Huracán (Facundo Andreasen y Federico Fernández) del equipo bahiense, integrado por Sebastián Andreasen y Guillermo Osorio, por lo que hoy será un sábado cargado de adrenalina.

“El Clausura 2024 quedó para Ferro de Tandil, en tanto Club de Pelotas de Gonzales Chaves ganó el Campeonato Anual. Ahora Huracán tiene la ventaja de haber ganado el Apertura, por lo que si repite en el Clausura se queda con el título anual 2025. Nosotros vamos a intentar ganar el Clausura para forzar una final extra”, dijo Bertazzo.

“El inicio está programado para las 12.30, por lo que estimo que la final se estaría jugando después de las 20. Si hay un partido desempate se hace inmediatamente después del cotejo de la final”, expresó.

Un partido de pelota a paleta tiene una duración de 50 minutos.

“No hay descanso en el trinquete. Termina un partido, se hace el peloteo y larga el siguiente. El nivel competitivo invita a ver todo; se juegan zonas, repechajes y final, cada detalle cuenta, porque son muy parejos”, subrayó.

Almafuerte armó este año un plantel de excelencia.

“Cuento con el mejor zaguero del mundo, Guillermo Osorio, y al segundo delantero del país, Sebastián Andreasen. El mejor delantero es Facundo Andreasen, un jugador diez puntos. Además juega con Fede Fernández, un chico con una variedad de golpes notable y que en breve será el ‘1’ en su puesto”, afirmó.

La novedad es que los partidos se podrán observar en vivo por youtube.

“Tenemos capacidad para unas 200 personas, pero si alguien se quedó sin entradas puede seguir las secuencias de los partidos desde su casa. Ver a jugadores como Juan Pedro Pecker y Santiago Andreasen, la dupla de Chaves, o Gastón Inchausti y Juan Firpo, de Ferro de Tandil. De hecho, en 2022, el pelotari puntano Alfredo ‘Puly’ Villegas y Facundo Andreasen se consagraron campeones del mundo en la modalidad goma trinquete masculino en el Mundial Absoluto de Pelota Vasca de Biarritz, Francia, venciendo a España por 2 a 0”, contó.

“También integraron ese equipo campeón nuestros actuales jugadores Guillermo Osorio y Sebastián Andreasen, con la dirección técnica de Eduardo Ross.

El frontón "verde" recientemente pintado y listo para su estreno es otro de los puntos fuerte de la institución bahiense.

“Sin desmerecer a nadie, nuestro trinquete es uno de los más iluminados del circuito. Lo embellecimos con un verde fuerte, para que tenga mejor adaptación a lo que pide la televisión. En lo directivo contamos con un grupo de pelotaris que trabajan mucho para que la paleta se mantenga y esté en forma. Resalto el trabajo de la subcomisión”, señaló.

“Me enorgullece también ser tesorero de la Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires. Es pasión, lo llevo en el corazón. Almafuerte es un club de puertas abiertas y recibir a los mejores equipos es una verdadera fiesta”, resaltó.

Fernando Vidales, un juez de elite

“Es un honor ser juez en este deporte. En toda la Provincia hay 8 jueces que dirigen la categoría elite. La pelota a paleta tiene una similitud con el automovilismo, cuanto más rápido va la pelota más limita a los jugadores para asimilar esa velocidad. La pelota va tan rápido que algunas jugadas se tornan confusas y ante un reclamo dividido el juez decide. A veces somos ingratos, aunque los jugadores son muy respetuosos y saben que estando yo dirigiendo no existe la mala intención”, dijo Fernando Vidales, quien tiene 53 años y lleva diez como juez.

“Cobro lo que veo o lo que escucho, de ahí no me aparto. Si tengo una mínima duda me apoyo en los gestos o las formas de los jugadores, que muchas veces delatan el fallo con anticipación. Hay discusiones, no lo voy a negar, pero jamás alguien que se desubique o insulte”, aseguró.

“La tecnología todavía no llegó para resolver jugadas. Se instaló este año la televisación con tres cámaras, pero está en discusión si en el futuro se implementará lo de observar las repeticiones para ser más justos”, afirmó.

“Habrá 5 jueces locales y en chancha seremos tres: Miguel Thomé, Facundo Chrestía y yo”, resumió.

Las chicas también pisan "fuerte"

En su primera experiencia en la categoría Goma B, las chicas de Almafuerte están haciendo ruido en la pelota a paleta a nivel provincial.

Tras una buena participación en el torneo Apertura, Martina Sosa (delantera) y Camila La Cruz (zaguera) jugaron a muy buen nivel el Clausura y aguardan la instancia final para que se disputará en Lezama, el sábado 8 de noviembre.

"Fueron los primeros torneos oficiales de Martina y Camila. Realmente se adaptaron muy bien al juego y están progresando mucho. En la final del Clausura habrá dos zonas de 3 equipos y a semis clasificarán los tres primeros y el mejor segundo. Si salimos campeones habrá que aguardar por la final anual, que se estima sería el 6 de diciembre", dijo el entrenador Fernando Ventimiglia.

El campeón del Apertura, que ya tiene asegurado un lugar en la final, es Cambaceres, de Ensenada.