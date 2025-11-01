Incidentes en un partido de fútbol juvenil entre Rosario y San Francisco

Este sábado por la tarde se produjeron incidente en un partido de cuarta división de la Liga del Sur entre San Francisco y Rosario Puerto Belgrano. El saldo, dejó a un jugador local internado y a su entrenador golpeado con una piedra, luego de un enfrentamiento en el que participaron jugadores y familiares de los mismos.

Los inconvenientes iniciaron cuando un jugador de San Francisco se detuvo delante de la línea del arco para asistir a un compañero. Luego de esta situación, sobrevinieron los golpes entre jugadores.

Como se puede apreciar en las imágenes de "Fútbol de Punta", la situación fue escalando hasta la intervención de fuerzas policiales que acudieron al lugar. "Rosario estaba ganando el encuentro 3 a 1 cuando San Francisco quiso descontar rápidamente" asegura el portal "Fútbol de Punta" y allí se desató la violencia.

El jugador herido fue identificado como Ignacio Gabriel Velázquez Riquelme de 18 años y su entrenador Ezequiel Pérez de 28, según indicaron fuentes policiales el primero fue trasladado al hospital HAM sin riesgo de vida. Mientras que el segundo, fue atendido en el lugar.

El partido fue suspendido e Interviene la UFIJ Nº 2 de DJBB.