Lionel Scaloni, conmovido por la partida de Miguel Ángel Russo: “Dejó una huella imborrable”

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló sobre la partida del entrenador Miguel Ángel Russo.

En el arranque de la conferencia de prensa, el entrenador del combinado nacional manifestó: “ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estabamos todos al tanto de la situación... pero cuando sucede y un tipo tan querido en el mundo del fútbol. Dejó una huella, será imborrable”. Agregó: “sinceramente muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo del pensamiento de como es una persona”

En el final de su declaración, el D.T manifestó: “estoy muy triste, mandamos un abrazo a toda su familia y seres queridos. A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento y nos dejó descolocados... no sabiamos que haces, quedamos en shock, hicimos ese minuto de silecio”.

“Ha dejado un legado de como tiene que ser uno... como tiene que comportarse dentro de una cancha de fútbol”, cerró Scaloni.