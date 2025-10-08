Suteba realiza un nuevo paro docente y habrá escuelas cerradas en Bahía

El gremio docente Suteba lleva adelante este miércoles un nuevo paro de actividades, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad permanecerán cerrados durante la jornada. Además, está prevista una movilización en horas de la mañana.

"En el marco de la jornada nacional de lucha de CTERA, paro docente en la provincia de Buenos Aires. Por la inmediata resolución de los problemas de infraestructura. Por la creación de los cargos necesarios para evitar la sobrecarga laboral. Ningún docente bajo la línea de pobreza. Salario igual a la canasta familiar. Que IOMA cubra todas las prestaciones", expresaron los organizadores en redes sociales.

Desde el gremio también recordaron que "el paro debe consignarse como tal" y pidieron a los docentes comunicarse con sus seccionales en caso de recibir indicaciones contrarias en sus escuelas.

La concentración comenzará a las 9.30 en la plaza Rivadavia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta medida representa la duodécima interrupción del ciclo lectivo 2025 en Bahía Blanca por distintos reclamos gremiales.

A las nueve jornadas de paro impulsadas por Suteba (5 de marzo, 9 y 10 de abril, 30 de abril, 11 y 26 de junio, 15 de julio, 6 y 21 de agosto) se suman las convocadas por el CEB (20 de mayo) y CTERA (22 de mayo), además de las numerosas suspensiones de clases por la falta de agua en la ciudad, como la registrada el pasado 17 de septiembre.

Todo esto ocurre en un contexto en el que la mayoría de los establecimientos debió suspender sus actividades entre 15 y 30 días por tareas de reparación edilicia y reacondicionamiento de mobiliario y material pedagógico, tras el temporal del 7 de marzo.