Hamas llega a Egipto para negociar la implementación del plan de tregua en Gaza

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamas) llegó este lunes a Egipto para preparar las negociaciones con la parte egipcia en la ciudad de Sharm El Sheikh, en el mar Rojo.

Las dos partes entablarán conversaciones sobre la implementación de la primera etapa del plan de cese al fuego en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, según informaron fuentes egipcias a Xinhua.

La negociación se concentrará en los detalles de la implementación de la primera etapa del plan, cuyos puntos clave son el mecanismo para el intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel, así como procesos para que Hamas entregue sus armas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Después de la reunión con Hamas, la parte egipcia sostendrá por separado otra reunión con una delegación israelí. Los resultados de ambas negociaciones serán comunicados al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, a su llegada a Egipto, añadieron las fuentes.

El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto confirmó que la negociación entre las delegaciones israelí y de Hamas se realizarán el lunes para discutir "los detalles y las condiciones en el terreno" para el intercambio de "todos los detenidos israelíes y los prisioneros palestinos" conforme al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos. (NA)