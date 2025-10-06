"Quiero que se hagan las obras": el gobernador de Salta montó una protesta frente a la Casa Rosada

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se plantó frente a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, para reclamarle obras de infraestructura a Javier Milei. "No quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras", reclamó.

El salteño apeló al episodio entre Mauricio Macri y el Presidente - quienes habían compartido distintos almuerzos con milanesas según reveló el líder del PRO para llegar a acuerdos partidarios- con el objetivo de canalizar el reclamo para su provincia.

"Nos tienen que dar la obra de infraestructura", insistió Sáenz enfundado en un poncho salteño y escoltado por hombres vestidos de la misma manera frente a la Casa Rosada.

El gobernador se preparaba realizar una protesta musical con una guitarreada y bombos frente a Casa de Gobierno, que iba a incluir un acampe, pero que la Policía Federal que custodia la zona se lo impidió. Sólo se permitió la guitarreada entre mates y la sorpresiva aparición del chalchalero, Facundo Saravia.

En declaraciones a Todo Noticias, recordó que como gobernador ayudó "para que haya equilibrio fiscal, que puedan llevar adelante un programa de gobierno". "Pero no me gustan que mientan", advirtió en su mensaje al Gobierno.

"No quiero comer milanesas con Milei, no quiero volver a discutir sobre Espert, quiero que se hagan las obras", insistió en su reclamo y fue aún más duro al calificar al Gobierno como "gerentes de la torpeza política".

"Nos van pateando y corriendo el arco. Todos los días hay que llamar para ver si pagan el certificado, si no lo pagan, si se van las empresas si no se van las empresa", explicó.

Las declaraciones de Sáenz se transmitieron en vivo por el canal TN. Apenas minutos después irrumpió en la plaza el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dijo que vio por televisión al gobernador y bajó a saludar.

"Con Gustavo siempre es un show", sostuvo Francos, mientras abrazaba al gobernador que pocos minutos antes había descalificado al Gobierno. "Canté al balcón y bajó, como Romeo y Julieta", humorizaba el salteño sobre la sorpresiva visita de Francos.

El jefe de Gabinete sostuvo que deben "trabajar en conjunto" con la provincia de cara a la segunda etapa del Gobierno. "Ahora estamos en época de campaña, es muy difícil ponernos de acuerdo en todo, pero cuando pase la elección ahí veremos", dijo mientras abrazaba al gobernador. (Clarín)