Después de la tormenta, la voz del campo sonará muy fuerte hoy en la Exposición Rural de Bahía

La quita de las retenciones que duró apenas 72 horas, el reclamo por la suspensión definitiva de las alícuotas a las exportaciones, el apoyo del Estado al sector rural, inundaciones, INTA y la necesidad de políticas claras que permitan planificar a largo plazo, entre otros temas.

Después de la tormenta del sábado, con granizo incluído, el sector rural volverá esta tarde, a hacer sentir muy fuerte su voz en Bahía Blanca.

En medio de un clima político enrarecido a nivel país, la inauguración oficial de la 141ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Villa Bordeu promete convertirse otra vez en el palco donde se marque la temperatura de un sector rural que, más allá de algunas medidas que se han venido tomando desde la administración central, se encuentra bastante enojado con las autoridades nacionales.

Es que a casi dos semanas de lo ocurrido con la sorpresiva quita temporal de las retenciones a los granos y el claro beneficio que obtuvieron los exportadores por sobre la inmensa mayoría de los productores, en los chacareros todavía persiste el enojo. La sensación de que la medida estuvo dirigida a algunos pocos persiste en el sector, conviviendo con la cruda realidad de que, en realidad, prácticamente ninguno va a recibir el precio pleno por su venta. Conceptos como “poco serio” y “mexicaneada” fueron de los más suaves que se escucharon en los corrales de Bordeu.

Todas estas cuestiones serán el eje de los discursos que se realizarán esta tarde, sobre las 15, en el podio instalado sobre la Pista Central de Villa Bordeu. Estarán el presidente de la Sociedad Rural local, José Irastorza; el titular de la SRA, Nicolás Pino, tal vez el dirigente del campo hoy más cercano al Gobierno de Javier Milei, y el intendente bahiense Federico Susbielles. Hasta el momento, no está confirmada la presencia de autoridades de la provincia de Buenos Aires o de la Nación.

“Creo que los exportadores sabían de la quita temporal de las retenciones y en 48 horas compraron toda la mercadería que se necesitaba, y el productor quedó afuera. Habría que hacer una encuesta para ver cuántos chacareros de nuestra región llegaron a vender a precio pleno -cuestionó Irastorza-. A cualquiera que se le pregunte, va a responder que no”.

El cronograma de actividades para este domingo contempla que entre las 9 y las 20 estará habilitada la muestra comercial e industrial de la Expo de Villa Bordeu.

A las 15 se realizará el acto oficial, que contará con la presencia y las palabras del titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de la SR bahiense, José Irastorza, y el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. También será el desfile de los grandes campeones bovinos, ovinos y equinos de la exposición.

Más temprano, sobre las 8 se llevará a cabo la primera serie de Aparte Campero, en raza Criolla, seguida de la segunda serie de Rodeos. Luego del acto inaugural se realizará la segunda serie de Aparte Campero.

Además, a las 16 será la presentación del grupo de foklore y cumbia Kumara.

El costo de las entradas para este domingo es de 8 mil pesos, con pase libre para jubilados y menores de 12 años.