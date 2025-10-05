En medio del escándalo de Espert, Villarruel celebró junto a Insfrán el "Día del Héroe Formoseño"

En medio del escándalo en torno a la figura de José Luis Espert, que hizo tambalear a todo el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró este domingo junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la celebración del Día del Héroe Formoseño, al cumplirse medio siglo del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29.

“Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa histórica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”, sostuvo Insfrán.

En su cuenta de X, el gobernador publicó una imagen junto a la titular del Senado, que se ubicó a su lado en el palco oficial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Villarruel acompañó al mandatario formoseño, uno de los peronistas que no tuvieron acercamiento al gobierno nacional. (NA)