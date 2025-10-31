Hoy puede ser el día para Barrio Hospital, Comercial, El Nacional e Independiente

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Se disputan hoy las revanchas de las series -al mejor de tres- correspondientes a los cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

Serán cuatro partidos y tres horarios de inicio diferentes.

Desde las 21 se miden Altense (8º)-Barrio Hospital (1º) y Sportivo (5º)-Independiente (4º).

A las 21.15 se enfrentan Ateneo (6º)-El Nacional (3º).

Y a partir de las 21.30 jugarán Comercial (7º)-Argentino (2º), en Villa Mitre.

En la apertura de las series mismas predominaron los triunfos locales (Barrio Hospital, El Nacional e Independiente), mientras que Comercial dio la nota como visitante.

En consecuencia, Altense, Ateneo, Sportivo Bahiense -los tres locales- y Argentino -visitante- salen hoy con la obligación de ganar para no despedirse hasta la próxima temporada.

De cerrarse las cuatro series, el próximo martes comenzarán las semifinales, también al mejor de tres. Caso contrario, ese día se disputará el o los terceros juegos.

Altense (0)-Barrio Hospital (1)

Cancha: Armando Traini (Altense). Hora: 21.

Árbitros: Stuardo Marjorie⁩ Irrazabal Joaquin⁩ Gordillo Marcelo⁩

Novedades: ambos equipos están completos.

Antecedentes: Barrio Hospital venció en las tres oportunidades que se enfrentaron. El martes, se impuso como local, por 85 a 63. En fase regular, de local, 91-85 y de visita, 86-78.

Comercial (1)-Argentino (0)

Cancha: José Martínez (Villa Mitre). Hora: 21.30.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera⁩.

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedentes: Comercial fue el único en ganar de visitante en esta instancia: 78 a 69.

En fase regular, el portuario se impuso, 70-59, en cancha de Villa Mitre y Argentino ganó como local, en doble suplementario, 97-95 (74-74 y 82-82).

Ateneo (0)-El Nacional (1)

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo). Hora: 21.15.

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Joel Schernenco.

Novedades: en el local no juega nuevamente Hernán Martínez (esguince) y la visita tiene equipo completo.

Antecedentes: hasta el momento, en los tres partidos que disputaron entre ambos, las tres victorias fueron locales y anotando 72 o 71 puntos. El Nacional: 72-50 (en fase regular) y el martes, 71-69. En tanto, Ateneo, ganó 72-70 en la primera parte.

Sportivo (0)-Independiente (1)

Cancha: Eladio Santos (Sportivo). Hora: 21.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Ariel Di Marco.

Novedades: en el tricolor retorna Ulises Montes y no está Matías Pristupa (de viaje). El viola no registra ausencias.

Antecedentes: se repartieron tres victorias cada uno en la temporada. El martes fue la segunda mayor diferencia entre ambos, ganando Independiente, 88 a 66.

El viola, también se impuso como visitante en los dos partidos de playoffs del primer tramo: 72-68 y 72-69.

En tanto, las tres victorias de Sportivo fueron, en la fase regular de la primera parte, como visitante (85-70) y de local (90-76). En playoffs, ganó en Italia 250: 82-59.