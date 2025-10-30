Bahía Blanca | Jueves, 30 de octubre

La ciudad.

El Bahía Blanca Plaza Shopping sortea este sábado el 0 km por el Mes de la Madre

Será a las 21 en el marco de un evento que también tendrá DJ en vivo, tragos, artistas plásticos y muchas sorpresas.

El Bahía Blanca Plaza Shopping informó que este sábado a las 21 procederá a realizar el sorteo del automóvil Fiat Argo 0 km por el Mes de la Madre.

Además, durante el evento, develará cuál será el gran premio de fin de año: ¡una gran sorpresa que prepara el shopping de la ciudad para renovar la energía de los bahienses en este 2026!

También habrá DJ en vivo, tragos, artistas plásticos y muchas sorpresas más para disfrutar una jornada a puro festejo, comunicaron.

Todas aquellas personas que hayan realizado compras por $ 60.000 o más y depositaron su cupón en el auto participarán del sorteo.

Mientras que si pagaron con la tarjeta BBPS, ¡triplicaron chances!  Y, en caso de ganar, además del auto 0 km recibirán 300 litros de combustible como regalo extra.

