El Bahía Blanca Plaza Shopping sortea este sábado el 0 km por el Mes de la Madre

El Bahía Blanca Plaza Shopping informó que este sábado a las 21 procederá a realizar el sorteo del automóvil Fiat Argo 0 km por el Mes de la Madre.

Además, durante el evento, develará cuál será el gran premio de fin de año: ¡una gran sorpresa que prepara el shopping de la ciudad para renovar la energía de los bahienses en este 2026!

También habrá DJ en vivo, tragos, artistas plásticos y muchas sorpresas más para disfrutar una jornada a puro festejo, comunicaron.

Todas aquellas personas que hayan realizado compras por $ 60.000 o más y depositaron su cupón en el auto participarán del sorteo.

Mientras que si pagaron con la tarjeta BBPS, ¡triplicaron chances! Y, en caso de ganar, además del auto 0 km recibirán 300 litros de combustible como regalo extra.