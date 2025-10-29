Nuevo sistema de denuncias para erradicar microbasurales

Con el objetivo de dar una respuesta más efectiva a una de las principales problemáticas ambientales del distrito, el Municipio de Coronel Rosales puso en marcha un nuevo sistema de denuncias anónimas para combatir la formación de microbasurales, en trabajo conjunto con los vecinos, según se indicó desde el área de Prensa de la comuna.

En tal sentido, se dijo que la medida surge luego de un relevamiento realizado por la Dirección de Ambiente, que detectó más de 40 puntos activos de acumulación de residuos en distintos sectores de Punta Alta.

A partir de ahora -se continuó-, cualquier persona podrá reportar la presencia de microbasurales o denunciar a quienes arrojan basura en lugares indebidos enviando un mensaje de WhatsApp al 2932-619004 (Dirección de Ambiente).

Para agilizar la intervención, se solicita incluir la dirección exacta y, en lo posible, una fotografía que permita respaldar la denuncia y avanzar con las sanciones correspondientes, se añadió en el parte de Prensa.

Además se expuso que en los espacios donde se realicen las tareas de limpieza, el Municipio llevará adelante la plantación de especies arbóreas autóctonas provenientes del vivero municipal de Pehuen Co, contribuyendo a la recuperación y protección del ambiente local.

"Un Coronel Rosales más limpio y cuidado es una construcción colectiva. Necesitamos del compromiso de todos los vecinos para erradicar los microbasurales y recuperar el valor de nuestros espacios públicos”, expresó el intendente Rodrigo Aristimuño.