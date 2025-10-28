Barrio Hospital-Altense, El Nacional-Ateneo e Independiente-Sportivo ponen primera en cuartos de final

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El primer partido de la serie de cuartos de final disputan hoy Barrio Hospital (1º)-Altense (8º), El Nacional (2º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).

La llave comenzó ayer, con el triunfo de Comercial, de visitante, ante Argentino, por 78 a 69.

Las series se disputan al mejor de tres y el próximo viernes invertirán la localía.

Barrio Hospital (1º)-Altense (8º)

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Cruz Schernenco y Leonardo Bressan.⁩

Novedades: Barrio Hospital está completo y en Altense hoy va a probar Ezequiel Pordomingo (hombro).

Antecedente: en los dos encuentros de fase regular, se impuso Barrio Hospital 91-85, de local y 86-78, de visita.

Cómo llegan: Barrio Hospital perdió su último partido ante Argentina (72-70 en suplementario, 61-61), cortando una racha de 10 triunfos.

Altense, en tanto, derrotó el domingo a Velocidad (play in 8º-9º). En el segundo tramo no pudo ganarle a ninguno de los cinco de arriba.

El Nacional (3º)-Ateneo (6º)

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián⁩ Giannino y⁩ Lucas Andrés.

Novedades: en el local Bruno Aceituno arrastra un tirón en la espalda, aunque va a jugar y en la visita sigue afuera Hernán Martínez (esguince).

Antecedente: se repartieron triunfos, ambos de locales y con la misma puntuación para ganar: El Nacional 72-50 y Ateneo 72-70.

Cómo llegan: el celeste perdió su último partido ante Independiente (73-66) y venía de cinco victorias en fila. Ateneo, en tanto, cayó en cuatro de los últimos cinco y, previamente, había ganado 8 de 10, de los cuales en seis participó Juani Bellozas (logrando cinco triunfos).

Independiente (4º)-Sportivo (5º)

Cancha: Raùl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Marcelo Gordillo⁩.

Novedades: el viola tiene plantel completo, mientras que Sportivo continúa sin Ulises Montes, quien podría estar para el segundo juego.

Antecedente: se enfrentaron en cinco oportunidades: tres victorias Sportivo y dos Independiente, incluyendo cuatro victorias visitantes y apenas una local.

En fase regular Sportivo ganó los dos: 85-70 de visita y 90-76 de local. En playoffs, el viola ganó los dos de visitantes y casi por idéntico marcador: 72-68 y 72-60. Mientras que Sportivo se impuso en Italia 250: 82-59.

Cómo llegan: Independiente ganó los últimos cuatro partidos y Sportivo se impuso en seis de los últimos ocho.