Barrio Hospital-Altense, El Nacional-Ateneo e Independiente-Sportivo ponen primera en cuartos de final

El primer partido de la serie de cuartos de final disputan hoy Barrio Hospital (1º)-Altense (8º), El Nacional (2º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).
La llave comenzó ayer, con el triunfo de Comercial, de visitante, ante Argentino, por 78 a 69.
Las series se disputan al mejor de tres y el próximo viernes invertirán la localía.
Barrio Hospital (1º)-Altense (8º)
Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Cruz Schernenco y Leonardo Bressan.
Novedades: Barrio Hospital está completo y en Altense hoy va a probar Ezequiel Pordomingo (hombro).
Antecedente: en los dos encuentros de fase regular, se impuso Barrio Hospital 91-85, de local y 86-78, de visita.
Cómo llegan: Barrio Hospital perdió su último partido ante Argentina (72-70 en suplementario, 61-61), cortando una racha de 10 triunfos.
Altense, en tanto, derrotó el domingo a Velocidad (play in 8º-9º). En el segundo tramo no pudo ganarle a ninguno de los cinco de arriba.
El Nacional (3º)-Ateneo (6º)
Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Lucas Andrés.
Novedades: en el local Bruno Aceituno arrastra un tirón en la espalda, aunque va a jugar y en la visita sigue afuera Hernán Martínez (esguince).
Antecedente: se repartieron triunfos, ambos de locales y con la misma puntuación para ganar: El Nacional 72-50 y Ateneo 72-70.
Cómo llegan: el celeste perdió su último partido ante Independiente (73-66) y venía de cinco victorias en fila. Ateneo, en tanto, cayó en cuatro de los últimos cinco y, previamente, había ganado 8 de 10, de los cuales en seis participó Juani Bellozas (logrando cinco triunfos).
Independiente (4º)-Sportivo (5º)
Cancha: Raùl y Néstor Barral (Independiente).
Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.
Novedades: el viola tiene plantel completo, mientras que Sportivo continúa sin Ulises Montes, quien podría estar para el segundo juego.
Antecedente: se enfrentaron en cinco oportunidades: tres victorias Sportivo y dos Independiente, incluyendo cuatro victorias visitantes y apenas una local.
En fase regular Sportivo ganó los dos: 85-70 de visita y 90-76 de local. En playoffs, el viola ganó los dos de visitantes y casi por idéntico marcador: 72-68 y 72-60. Mientras que Sportivo se impuso en Italia 250: 82-59.
Cómo llegan: Independiente ganó los últimos cuatro partidos y Sportivo se impuso en seis de los últimos ocho.