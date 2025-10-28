Murió una de las víctimas del choque en El Resero al 500

Falleció esta mañana uno de los dos motociclistas que el domingo pasado sufrieron lesiones en la zona de El Resero al 500 tras chocar contra una camioneta estacionada, informaron fuentes oficial.

Los voceros indicaron que se trata de Fernando Sebastián Alexis Peña Jouglar, de 43 años, quien era asistido en la terapia intensiva del hospital Municipal.

Desde el centro asistencial habían señalado que "entró a la guardia en paro cardiorrespiratorio, se hicieron maniobras de RCP, hasta que se obtuvo circulación, pero entró con diagnóstico clínico de muerte cerebral".

El acompañante del motociclista, Daniel Víctor Ricardo González (31), permanece internado en el Hospital Penna, también con un traumatismo de cráneo severo.

Los dos hombres viajaban en una moto Honda Twister que embistió, por razones desconocidas, a un utilitario Renault Kangoo que se encontraba estacionada en el lugar.