Kicillof reconoce a la CGT Bahía Blanca por la tarea realizada durante la inundación del 7 de marzo

El gobernador Axel Kicillof entregó el sello Responsabilidad Social Sindical a la CGT Bahía Blanca por el rol que llevaron adelante los sindicatos en el fatídico 7 de Marzo.

La jornada de reconocimiento se realizó en la sede de la CGT Bahía Blanca, en la sede de la central sindical contó con la presencia de funcionarios del gobierno bonaerense del área que lleva adelante Cristina Alvarez Rodríguez, titular de la Jefatura de Asesores del gobernador.

Durante la ceremonia se hizo un raconto con varios protagonistas relatando las situaciones que vivieron varias entidades gremiales bahienses al momento de brindar ayuda a toda la comunidad bahiense desde el mismo 7 de marzo, jornada donde la ciudad de Bahía Blanca vivió una trágica inundación que se cobró la vida de 18 personas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La actividad contó con la presencia de Jorge Piccoli, de la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad; Marcela Cortiellas, Dirección de relaciones con las Empresas y las organizaciones de los/las Trabajadores y Laura García Vázquez, Dirección de Articulación Interjurisdiccional Interior Sur.

Por el lado gremial encabezaron la jornada Carlos Boer (UOCRA) y Raúl Oviedo (AEC), de la CGT Bahía Blanca, y referentes sindicales tomaron la palabra donde relataron la ayuda brindada, tanto a los afiliados como a los vecinos de toda la comunidad bahiense.

La Asociación Empleados de Comercios contó como se puso a disposición el nosocomio que el gremio posee, Dr Raul Matera, donde se abrió el hospital a toda la comunidad.

Desde UOCRA recordaron la ayuda inmediata en asistir a los bahienses desde evacuar con gomones a vecinos de Ingeniero White, y en General Cerri, como la asistencia con ollas populares en los puntos mas afectados.

Otros gremios que tomaron la palabra contando intervenciones similares respecto a la asistencia alimentaria como a la donación de materiales y ropa, destacando el papel jugado por el Tren Solidario y la solidaridad de sindicatos de todo el país fueron: SMATA, Dragado y Balizamiento, Fleteros, Bancaria y AEFIP.

Cerca de dos docenas de entidades gremiales bahienses recibieron de forma particular el reconocimiento y el sello que reconoce el compromiso de los sindicatos para con su comunidad.