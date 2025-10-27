Ribes: la mala racha que cortó Bella Vista, la forma de jugar, el convencimiento, Llanos y más...

Jonathan Ribes, uno de los entrenadores de Bella Vista junto a Jonathan Romero, pasó por El Diario Deportivo, tras la victoria de su equipo ante San Francisco, que le permitió cortar la mala racha en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

"Era una necesidad sumar de a tres, porque hacía varios partidos que no lo conseguíamos, incluso con tres derrotas consecutivas", reconoció "Piki" en el programa que va de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"No estábamos preocupados -agregó- porque el funcionamiento venía siendo el que buscamos, pero nos faltaba el resultado que es el que te ayuda a reforzar la idea que veníamos teniendo. No cambiamos nada, insistimos sobre esa idea y por suerte se nos abrió el arco. Generábamos pero no podíamos concretar, después con la ventaja el equipo se fue soltando y conseguimos una victoria muy importante", continuó.

Tras ganar el Torneo Apertura, Bella Vista no pudo volver a ser regular, lo que lo hizo caer al fondo de la tabla en el comienzo del segundo torneo.

"Después de la segunda ronda (del Apertura), que fue muy buena, sentimos que en los playoffs, con Liniers y Huracán sentimos que nos costó. Más allá de los rivales y la instancia que se jugaba, los equipos nos empezaban a agarrar la vuelta a nuestra forma de jugar y al ganar el Apertura nos propusimos poder cambiar un poco a ver si encontrábamos una nueva variante de juego. No nos sentimos del todo cómodos o no la encontramos al 100%. Empezamos a perder y volvimos a lo nuestro, nosotros sabemos que cuando hacemos las cosas bien tenemos más posibilidades de ganar que de irnos derrotados. Por eso no nos alteró mucho el funcionamiento ni me desesperé por el cambio de nombres porque sabía que la victoria iba a venir, era cuestión de tiempo", avisó.

"El torneo es muy raro, ganaás, perdés, por eso necesitábamos esta victoria para ver si nos podíamos acomodar al tramo final, porque más allá de que tenemos la final asegurada queremos entrar entre los cuatro", reconoció.

Pese a tener la final de fin de año por el título asegurada, Ribes contó cuál es el objetivo grupal.

"Nos propusimos llegar a fin de año con el mejor funcionamiento, ya sea para los playoffs o la final anual", contó.

Para que Bella Vista pueda volver al triunfo, mucho tuvo que ver el trabajo de Santiago Llanos, uno de los mejores jugadores del torneo local, quien anotó un doblete en el triunfo ante San Francisco (Mayer sentenció el triunfo).

"La mayor virtud que tiene Santi Llanos, para mí, es que no necesita del funcionamiento para poder jugar bien. Por eso lo notamos en los partidos que no le tocó estar, porque él de un mal partido del equipo te puede sacar algo que hace que el equipo salga a flote o sacar un resultado. Tiene uno contra uno, es guapo, tiene muchas características que hoy no se ven, no se ven. Por eso es tan desequilibrante, después si necesita del acompañamiento, de la madurez de sus compañeros, que le permitan equivocarse, porque se equivoca mucho. Lo hablo mucho con él, en la toma de decisiones y lo hablo mucho con él, cosas que va a ir descubriendo con el tiempo. No vamos a descubrir nada de él, pero ojalá le den la posibilidad de ir más arriba, siempre y cuando se las gane por mérito propio", señaló el DT.

"Él tiene sus funciones (tácticas), es un chico inteligente y lo que necesita el equipo lo hace. Por ahí le tenés que saber entrar y convencerlo, como a todo jugador de fútbol. Son pocos los jugadores que resuelven tácticamente solos", agregó "Piki".

