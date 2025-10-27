Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

Fútbol.

En Europa también pasa: echaron al entrenador de un gigante de Italia

Igor Tudor ya no es más el DT de la Juventus.

También en las mejores ligas del mundo los resultados mandan. Y esta vez fue Igor Tudor, DT de la Juventus, el cesanteado.

La salida del entrenador no es algo sorpresivo, ya que la Vecchia Signora no daba pie con bola. Y hoy anunciaron la salida de su entrenador, luego de una serie de resultados adversos poco comunes para tan encumbrado club, que lleva cinco partidos sin ganar en la Serie A y los últimos dos fueron derrotas.

La caída de este domingo ante Lazio por 1-0 terminó de sellar la suerte del craata Tudor, que estuvo 218 días al frente del plantel y siempre fue puesto bajo la lupa, con su continuidad amenazada de manera permanente.

Juventus está octavo en el campeonato de Italia y en el puesto 25 de la fase inicial de la Champions League, donde apenas cosechó dos empates y perdió en su última presentación contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

