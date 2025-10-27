Running en interiores: cómo será el primer mundial para correr sobre cinta

¿Nunca ha corrido en una pista de atletismo pero siempre ha soñado con emular a Kipchoge, Ingebrigtsen o Kipyegon colgándose el oro en un Mundial? Ahora también aquellos corredores que tienen la cinta de gimnasio como su particular lugar de entrenamientos, podrán dirimir quién es el mejor del mundo.

Nació "Run X", el primer Campeonato del Mundo de cinta de correr, un torneo oficial que surgió de la colaboración entre Technogym -líder mundial en bienestar, entrenamiento atlético, salud y proveedor oficial de los últimos 10 Juegos Olímpicos-, y World Athletics, la Federación Internacional de atletismo.

Será la primera competición virtual de running en interiores que tiene como objetivo conectar a atletas profesionales y aficionados en centros de fitness y deportivos de todo el mundo. Según informó el diario "Marca", el evento se presentó este lunes en Milán (Italia) con la presencia del fundador y director ejecutivo de Technogym, Nerio Alessandri; así como el presidente de World Athletics, Sebastian Coe; y el campeón mundial de 10.000 metros, Jimmy Gressier.

Los detalles

Esta innovadora competición de 5 kilómetros persigue el objetivo de revolucionar el concepto de correr, ya que hará accesible un Campeonato del Mundo de atletismo en centros deportivos y de fitness de todo el mundo.

Porque, desde el primer trimestre de 2026, clubes y gimnasios de cualquier país podrán afiliarse y unirse a la red que albergará este primer Campeonato Mundial de cinta de correr. Después, en el segundo trimestre, los corredores podrán inscribirse en la competición que se celebrará en el cuarto trimestre de 2026.

'Run X" ofrecerá a sus miembros la oportunidad de competir contra atletas profesionales a través de una clasificación en línea que muestra los rankings en tiempo real de los participantes de todo el mundo. Los resultados de los 5 km se certificarán mediante cintas de correr conectadas al Ecosistema Digital de Technogym. Los participantes mejor clasificados de cada país, por grupo de edad, avanzarán a campeonatos regionales para alcanzar a la final mundial.

100 mil dólares

Esa final se celebrará en un lugar emblemático a finales de 2026 con los 10 mejores corredores del mundo, en categoría masculina y femenina.

Los organizadores anticiparon que habrá un premio acumulado de 100.000 dólares, mientras que World Athletics otorgará invitaciones para algunos de sus campeonatos de la Serie Mundial de atletismo, como el Mundial de Carreras en Ruta.