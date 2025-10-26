Con el 70%, de los votos, Elías Suárez del Frente Cívico es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero y candidato del Frente Cívico, Elías Suárez, ganó por el 70% de los votos sobre Alejandro Parnas, de Despierta Santiago, e Ítalo Ciocolani de La Libertad Avanza y es el nuevo gobernador de la provincia.

Con un 70% de los votos, el funcionario de 69 años venció ampliamente a Parnas, radical del PRO y del Movimiento Viable que sacó 12%, y a Ciocalani, ex miembro del PRO y actual titular de la ANSES santiagueña quedó tercero con 11%, y será el nuevo gobernador de Santiago del Estero, extendiendo a 24 años ininterrumpidos el dominio del Frente Cívico en la provincia.

Será la primera gestión del partido sin Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador, y Claudio Ledesma Abdala, una vez gobernadora, a la cabeza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Justamente, Zamora le pasará el mando a Suárez que mantendrá el vicegobernador que tuvo el histórico funcionario santiagueño en su última gestión: Carlos Silva Neder.

En cuanto a las bancas, el Frente Cívico ganó con el 50% de los votos se quedará con dos bancas de las tres correspondientes a la provincia en la Cámara Baja de Diputados de la Nación. La restante la tendrá el Frente Fuerza Patria Peronista alcanzó el 20%

Las dos bancas del Frente Cívico las ocuparán Jorge Alejandro Mukdise y Celia Inés López Pasquali mientras que Marcelo Alejandro Barbur representará al Frente Fuerza Patria Peronista.

En cuanto a la Cámara Alta de Senadores de la Nación, los representantes de dos de las tres bancas serán el gobernador saliente, Gerardo Zamora, y Elia Esther del Carmen Moreno, ambos por el Frente Cívico que alcanzó los el 56% de los votos. La restante la ocupará José Emilio Neder por el Frente Fuerza Patria Peronista que conquistó un 19%. (NA)