Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Karina Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza una hora después del cierre de la votación, a la espera de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. Escoltada por Martín Menem, la presidenta del partido destacó la presencia de su sello en los 24 distritos del país, celebró la implementación sin dificultades de la Boleta Única de Papel, y se mostró expectante por los resultados. “Estamos muy contentos”, aseguró la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

“Nosotros estamos muy contentos. Como presidente del partido, y vicepresidente (observando a Martín Menem), La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”, sostuvo.

“Estamos contentos también por la boleta única, no tuvimos ninguna queja, y ustedes saben que este es un logro de este gobierno”, agregó acerca del debut del nuevo sistema electoral.

Respecto de los resultados se mostró prudente: “Vamos a seguir esperando los números, aún no los tenemos”.

“Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”, arengó antes de regresar al interior del hotel Libertador, donde el oficialismo montó su búnker.

La jornada electoral avanzó con un clima de optimismo y cautela en el entorno de La Libertad Avanza, mientras los primeros datos no oficiales generaban expectativas favorables para el oficialismo. Javier Milei, presidente de la Nación, arribó al Hotel Libertador pasadas las 19:00, donde se instaló el búnker del partido para seguir el escrutinio, acompañado por figuras clave de su espacio y bajo la atenta mirada de sus colaboradores más cercanos.

Durante la tarde, Karina Milei se presentó en el hotel antes de las 18:00 y encabezó la mesa de campaña, sumando a la conversación al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los armadores bonaerense y porteña, Sebastián Pareja y Pilar Ramírez. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se incorporó al grupo poco después de las 18:20, momento en el que se aguardaba el análisis de los primeros boca de urna.

En el interior del búnker, ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, se congregaban los principales dirigentes del espacio y algunos militantes, todos atentos a los resultados preliminares. Según los datos que manejaba el oficialismo, La Libertad Avanza se perfilaba como ganadora con una diferencia de alrededor de 5 puntos porcentuales sobre el kirchnerismo. Los sectores más optimistas dentro del partido incluso proyectaban la posibilidad de alcanzar el 40% de los votos, una cifra que consideraban inalcanzable en la previa. (Infobae)